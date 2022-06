Le XI des joueurs formés au PSG sous QSI

La suite après cette publicité

Presnel Kimpembe est un cas très particulier au PSG. Il est quasiment le seul à s'être définitivement imposé dans le onze de son club formateur sur plusieurs saisons. Le club parisien a toujours été reconnu pour ses talents de formation mais rarement pour faire éclore ses jeunes talents. Le propriétaire a besoin de résultats immédiats et préfère céder ses pépites plutôt que de prendre le temps de leur offrir du temps de jeu sur plusieurs saisons. Certains supporters le déplorent quand d'autres affirment que ce sont des rentrées d'argent, quand il y a vente, qui font du bien aux finances. Nous avons établi un onze des joueurs formés au PSG sous QSI et qui ne sont plus au club. Il y a du très beau monde, notamment quelques internationaux.

Dans les buts déjà, il y avait concurrence entre deux joueurs de l'équipe de France. C'est Mike Maignan qui a eu nos faveurs devant Alphonse Areola. S'il n'a jamais évolué chez les professionnels avec son club formateur, Maignan s'est révélé avec le LOSC où il a même été champion de France en mai dernier. Il s'est alors ouvert les portes des Bleus et de l'AC Milan où il réalise une grande première saison. Son avenir s'annonce encore brillant entre une première Coupe du monde à la fin de l'année et probablement la succession de Lloris. Champion du monde en 2018, Areola pourrait bien être lui aussi du voyage au Qatar mais la place sera chère car Mandanda n'a pas dit son dernier mot.

De nombreux internationaux ont été formés au PSG

Dans ce 3-4-3, on retrouve Tanguy Nianzou en axe droit. Désormais au Bayern Munich, le joueur de 19 ans n'est pas un titulaire régulier en Allemagne où il souffle le chaud et le froid. Celui qui avait encore Kouassi comme nom de famille à Paris a fait naître beaucoup de regret car le PSG a fait des pieds et des mains pour lui faire signer son premier contrat professionnel. Ses 13 apparitions en témoignent. Dan-Axel Zagadou est lui un peu plus âgé (22 ans) et n'a jamais joué en pro avec les rouge et bleu. À Dortmund depuis son départ, le géant d'1m96 joue régulièrement et devrait même prolonger l'aventure. Enfin, Stanley Nsoki complète cette charnière. Après 16 matchs au PSG comme latéral gauche, il a filé à Nice contre 12,5 M€. Ça n'a pas très bien marché pour lui et depuis cette saison, il évolue au Club Bruges. Loïc Mbe Soh et Fodé Ballo-Touré auraient pu intégrer cette défense.

On avance sur le terrain et on monte en grande qualitativement. C'est bien simple, tout le milieu de terrain très offensif que nous avons sélectionné a connu l'équipe de France. On retrouve Jonathan Ikoné sur le côté droit. Apparu 7 fois sous Emery, il a fini par être vendu pour 5 M€ au LOSC où il a remporté la L1 l'an dernier. Appelé par Deschamps, il est désormais du côté de la Fiorenina depuis cet hiver. À gauche, Moussa Diaby a tout de même marqué 4 fois en 34 rencontres au PSG avant de filé au Bayer pour 15 M€. Depuis, il a explosé et devrait de nouveau faire l'objet d'un gros transfert cet été, en plus d'être bien parti pour faire partie de la liste des 23 de Didier Deschamps. Nous pouvons aussi citer Youssouf Sabaly et Arthur Zagre aux postes de pistons.

mais ont explosé ailleurs...

Dans l'axe, là encore on retrouve du lourd. Mattéo Guendouzi, passé par le PSG jusqu'à ses 15 ans, fait aujourd'hui le bonheur... de l'OM où il est prêté par Arsenal. Formé ensuite à Lorient, le milieu de terrain accomplit cette saison de très bons matchs à Marseille où il est le joueur le plus utilisé par Sampaoli. Le sélectionneur national aussi a succombé en lui donnant ses premières capes à l'automne dernier. Il fait la paire avec un certain gaucher. Adrien Rabiot aura pu poursuivre sa carrière dans son club formateur s'il en avait eu l'envie. La direction a tout fait pour le prolonger mais le milieu de terrain et sa mère en ont décidé autrement. Après 227 matchs, Rabiot est parti libre du côté de la Juventus et a retrouvé l'équipe de France, trois ans après en avoir été écarté. Roli Pereira de Sa, Bandiougou Fadiga et Antoine Bernède sont aussi sortis du centre de formation.

Enfin devant il y avait du choix également. Nous avons choisi d'aligner Christopher Nkunku sur le côté droit. À Paris, il était souvent dans l'ombre des stars mais il a eu sa chance avec ses 78 matchs et ses 11 buts. Malgré tout, il lui fallait briser ce plafond d'ailleurs et c'est au RB Leipzig qui l'y est parvenu. Auteur d'une saison absolument énorme cette année (30 buts TTC), il a même été appelé chez les Bleus et sera sans doute un agitateur du mercato cet été. De l'autre côté, on retrouve Kingsley Coman. Sans jouer ou presque (55 minutes de jeu réparties en 4 matchs), l'ailier s'en est allé libre du côté de la Juventus avant de rejoindre le Bayern où il a été sacré champion d'Europe en battant et en marquant l'unique but de la finale... contre le PSG.

Pour occuper la pointe, c'est Moussa Dembélé que nous avons choisi de mettre en avant. Parti très jeune à 16 ans de la capitale, c'est en Angleterre à Fulham, puis en Écosse au Celtic, qu'il a explosé. L'attaquant fait aujourd'hui le bonheur de l'OL mais il n'a encore jamais eu sa chance en équipe nationale. Le PSG a formé bon nombre de talents offensifs durant la dernière décennie, certains très attendus comme Adil Aouchiche, Jean-Kevin Augustin, Yacine Adli ou encore Odsonne Edouard. Les deux premiers cités ont eu leur chance en équipe professionnelle, mais, Aouchiche mis à part, parti libre à Saint-Etienne, ils ont tous rapporté un peu d'argent à leur club formateur. Timothy Weah, et plus anciennement Neeskens Kebano, Jean-Christophe Bahebeck et Hervin Ongenda sont tous passés par le Camp des Loges.