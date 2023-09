OL : Molenbeek tente d’obtenir le prêt de Jeff Reine-Adelaïde

L’axe OL-Molenbeek a fonctionné à plein régime cet été. En plus de Claudio Caçapa, qui a pris la tête de l’équipe, Florent Da Silva Sanchez et Youssouf Koné ont rejoint l’équipe belge. Dans le sens inverse, Ernest Nuamah a été acheté par Molenbeek qui l’a envoyé en prêt à Lyon. Et les relations entre les deux clubs ne sont pas terminées.

Comme indiqué dans la presse belge, Molenbeek discute bien pour obtenir le prêt de Jeff Reine-Adelaïde. Laissé de côté par Laurent Blanc pour la réception du PSG dimanche, le milieu, à qui il reste une année de contrat, pourrait filer en Jupiler League. Rien n’est encore acté nous assure-t-on côté lyonnais. La présence de Claudio Caçapa pourrait toutefois faire pencher la balance puisque le Brésilien apprécie beaucoup le joueur.