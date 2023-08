Mercato : l’axe OL-Molenbeek tourne déjà à plein régime

La suite après cette publicité

Une grande famille. Depuis plusieurs mois maintenant, l’Olympique Lyonnais a intégré le groupe Eagle Football mené par John Textor. Celui-ci est lié à divers degrés à d’autres clubs tels que Botafogo, Crystal Palace et Molenbeek. Des écuries avec lesquelles les Gones collaborent déjà depuis la prise en main de l’homme d’affaires américain. Au mercato d’hiver, il a d’ailleurs transféré Jeffinho de Botafogo à Lyon. Cela avait d’ailleurs déplu aux supporters brésiliens, qui l’ont accusé de privilégier les pensionnaires du Groupama Stadium au détriment de Botafogo.

Plusieurs mouvements entre les clubs du groupe Eagle Football

Mais vu les premiers mois de Jeffinho en France, on ne peut pas dire que Textor a fait un cadeau à l’OL. Malgré cela, l’Américain compte encore développer les relations entre les deux écuries durant les prochains mois. UOL a récemment révélé que Lucas Perri (25 ans) et Adryelson (25 ans) rejoindront les Rhodaniens l’hiver prochain. Ils pourraient être accompagnés de leur entraîneur Bruno Lage, pressenti pour remplacer Laurent Blanc en cas de départ selon L’Equipe. Mais John Textor a rappelé hier au cours d’un entretien accordé à plusieurs médias qu’il compte sur le Cévenol.

Un coach qui doit composer avec les soucis de l’OL avec la DNCG mais aussi avec la volonté de ses dirigeants de créer une synergie entre les divers clubs du groupe Eagle Football. D’ailleurs, l’axe OL-Molenbeek fonctionne à plein régime cet été. L’an dernier déjà, le club belge avait pu compter sur les Gones qui leur avaient prêté Camilo. Mais Crystal Palace (Jake O’Brien) comme Botafogo (Vinicius Lopes, Barreto, Enio, Rikelmi, Luis Oyama, Klaus, Romildo Del Piage et Sebastian Joffre) avaient aussi envoyé des hommes en Belgique.

La touche lyonnaise à Molenbeek

Cela avait visiblement aidé le Racing White Daring Molenbeek qui est monté en Jupiler League. Mais le club belge a connu plusieurs bouleversements ces derniers mois avec l’éviction du président Thierry Dailly ou encore le licenciement de l’entraîneur Vincent Euvrard. Pour combler le départ de son coach, John Textor a décidé de faire appel à Claudio Caçapa. Le Brésilien, qui a assuré l’intérim durant 4 rencontres à Botafogo, a rejoint le club belge en tant qu’entraîneur principal. Une belle marque de confiance de la part de l’Américain et un nouveau challenge séduisant pour l’ancien défenseur.

Mais ses premiers pas ne sont pas évidents, lui qui totalise 2 victoires et 2 défaites en 4 journées de championnat. Il faut préciser qu’il arrive dans un contexte difficile comme nous l’explique Sébastien Sterpigny, journaliste au service des sports de La Dernière Heure. «Caçapa est arrivé cinq jours avant la reprise du championnat à la suite du limogeage surprise du staff. Dans ce contexte, difficile de mettre des choses en place en si peu de temps, ce qui explique la défaite 0-4 contre Genk lors du premier match. »

Deux joueurs de l’OL envoyés en Belgique

Il poursuit : «il a ensuite eu plus de temps pour inculquer ses idées à l’équipe et cela a fonctionné avec des victoires contre Louvain et Malines. La semaine suivante, Bruges était beaucoup trop fort (7-1). Caçapa semble avoir un discours auquel les joueurs adhèrent. Il est très calme et posé dans ses interviews aussi.» Le mariage pourrait donc fonctionner. «Caçapa est un choix surprenant, dans la mesure où l’ancien staff était en place depuis 3 ans et a connu le titre en D1B (D2 belge). Il ne connaissait pas le championnat mais avec Igor De Camargo dans le staff, il a de quoi l’aiguiller.»

Le Brésilien a aussi des atouts. Par contre, c’est plus simple d’avoir Caçapa pour intégrer les joueurs brésiliens. Joffre, Romildo, Segovia, Klaus et Rikelmi viennent de Botafogo. Même chose avec ceux venus de Lyon. Et ils sont deux pour le moment dans ce cas. Florent Sanchez Da Silva, grand espoir du club, a été envoyé en prêt. Youssouf Koné, lui, a résilié son bail à Lyon avant de s’engager une année à Molenbeek. Courtisé par plusieurs clubs, le latéral gauche a été séduit par le projet qu’on lui a exposé et surtout par la perspective d’évoluer sous les ordres d’un entraîneur qu’il connaît.

La bonne surprise O’Brien à Lyon

L’OL a donc envoyé un coach et deux joueurs en Belgique. Un pays où on a été surpris par la vitesse à laquelle des Lyonnais sont arrivés. «On s’attendait à voir des joueurs de Lyon débarquer effectivement, mais peut-être pas si vite ou si tôt avant la clôture du marché des transferts», nous explique Sébastien Sterpigny. Mais comme la saison précédente, Molenbeek a pu compter sur l’aide de Botafogo. Rikelmi (transféré définitivement), Luis Segovia et Kayque (prêtés tous les deux) sont là. Si John Textor a rappelé à plusieurs reprises qu’il ne veut pas faire de Molenbeek un club satellite, il aide le club belge avec tous les moyens qu’il peut.

Et on voit ça d’un bon œil au sein du Plat pays. «Il n’y pas de critiques envers ce recrutement. C’est un souhait de Textor de faire tourner les joueurs entre ses clubs. Il y aura d’autres arrivées, mais d’autres clubs que ceux de la galaxie Textor a priori. En tout cas, ça peut être une bonne nouvelle si les joueurs de Lyon qui arrivent apportent vraiment quelque chose.» Les relations marcheront d’ailleurs dans les deux sens. Si un élément performe à Molenbeek, il pourra éventuellement rejoindre Lyon. Ce qui est d’ailleurs le cas de Jake O’Brien.

Molenbeek impliqué dans le transfert de Nuamah

L’an dernier, le défenseur irlandais a évolué en Belgique où il était prêté par Crystal Palace. Et il a été une bonne surprise comme nous l’a expliqué le journaliste de la DH. Convaincu par son potentiel, John Textor l’a donc envoyé à Lyon. Transféré pour 1 million d’euros, le défenseur va être observé dans un premier temps par Laurent Blanc, qui déterminera ensuite si O’Brien peut rester ou non dans son groupe. Il ne serait pas de trop pour le Cévenol, qui a perdu Castello Lukeba cet été et qui sait que l’OL n’a pas les mains libres avec la DNCG.

C’est d’ailleurs pour cette raison que l’Olympique Lyonnais a décidé d’utiliser l’un des clubs du groupe Eagle Football pour recruter Ernest Nuamah comme l’a expliqué John Textor mardi en interview. Et c’est Molenbeek qui a été choisi. Le club belge a acheté le Ghanéen et l’a prêté à Lyon ensuite. «Eagle Football et l’Olympique Lyonnais sont très heureux d’annoncer l’arrivée de l’attaquant international ghanéen, Ernest Nuamah, en provenance du RWDM, sous la forme d’un prêt jusqu’au 30 juin 2024», a précisé hier l’OL, qui n’a pas évoqué d’option d’achat. Club cousin de Lyon, Molenbeek n’a donc pas hésité à rendre service à la famille Eagle Football. Et il n’est pas impossible que cette relation se développe à l’avenir.