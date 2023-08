Qui est Jake O’Brien, la recrue surprise de l’OL ?

La suite après cette publicité

An Irishman in Lyon. Voici comment l’Olympique Lyonnais a présenté hier sur son compte Twitter sa nouvelle recrue Jake O’Brien. Âgé de 22 ans, ce défenseur central irlandais a signé un contrat de 4 ans, soit jusqu’en juin 2027. Il a aussi coûté 1 million d’euros (+ 400 000 euros de bonus et un intéressement de 20% sur la plus-value) aux Gones, qui l’ont délogé de Crystal Palace, un autre club de la galaxie Eagle Football. Ce n’est pas le premier, ni le dernier qui sera envoyé d’une écurie de John Textor à une autre. Mais O’Brien, qui a été formé au Cork City FC, est déjà passé par Crystal Palace et Molenbeek.

Il a été prêté là-bas l’an dernier et va donc connaître son troisième club du groupe Eagle en signant à Lyon. Mais il n’est pas certain qu’il reste très longtemps entre Rhône et Saône puisqu’il va être observé pendant deux semaines par Laurent Blanc et son staff. Ces derniers jugeront si son niveau est suffisant pour évoluer en Ligue 1 ou si un nouveau prêt est nécessaire. Répondre à cette question aujourd’hui est impossible puisque Jake O’Brien est un inconnu pour le grand public comme la presse française. Mais le joueur, qui a répondu à quelques questions sur les réseaux sociaux du club, est prêt à aider son nouveau club.

À lire

L’OL dévoile le prix de Jake O’Brien

Une bonne surprise à Molenbeek

Il a livré ses premières impressions : «je suis ravi, j’ai visité les installations. Je suis excité à l’idée de jouer. C’est un grand club avec une grande communauté de supporters et une grande histoire. Il a ensuite précisé que sa taille (1m97) était un plus offensivement et défensivement.» Il a aussi d’autres qualités à l’écouter. «J’ai aussi des qualités balle au pied. Je suis rapide et j’aime faire le sale boulot aussi. J’espère aussi marquer quelques buts.» Pour en savoir un peu plus sur celui qui est le deuxième joueur irlandais de l’histoire de l’OL, il faudra attendre de le voir à l’œuvre sur le rectangle vert.

Certains, à l’image de Sébastien Sterpigny, ont eu cette chance. Journaliste au service des sports pour le média belge La Dernière Heure, il suit le club de Molenbeek et a donc vu à plusieurs reprises Jake O’Brien. Il nous a dit à son sujet : «c’est un jeune défenseur irlandais de 22 ans. Il a été prêté au RWDM la saison dernière alors que le club évoluait en D2 belge. Personne ne le connaissait à son arrivée. Il arrivait d’un prêt dans un club de D4 anglaise et le staff a eu besoin d’un peu de temps pour lui inculquer ses principes. Mais il a rapidement progressé sous la direction de Vincent Euvrard, le coach du RWDM l’an dernier.»

O’Brien a progressé en Belgique

Il poursuit : «il a écouté les consignes du coach et s’est rapidement révélé comme essentiel dans la défense du RWDM. C’est lui l’homme de la saison pour beaucoup d’observateurs et de supporters. Il a stabilisé la défense et en a été le patron. Une véritable révélation.» Puis, le journaliste belge a évoqué les points forts du joueur. «Sa grande qualité c’est… sa pointe de vitesse. Malgré sa taille, il est très, très rapide. Il a rattrapé de nombreux attaquants pourtant réputés pour leur vitesse. Sur les contres, il n’est jamais battu et reprend facilement son attaquant. Son physique est bien entendu son autre qualité. Dans les duels, impossible de le bouger. Il a également une énorme force de caractère, c’est un vrai guerrier.»

Droitier, Jake O’Brien n’a évolué qu’au poste de défenseur central en Belgique. Utilisé dans une défense à trois à Molenbeek, il peut jouer sans problème dans un système avec quatre défenseurs d’après notre confrère. Mais il a encore des points qu’il doit améliorer. «Il doit encore apprendre à gérer la pression d’un grand match. Mis sous pression par un stade, il est parfois sorti de son match et s’est permis des gestes qui auraient pu lui valoir des cartons. Il a corrigé ce défaut au fil des matches.» Globalement, l’Irlandais a été une bonne surprise l’an dernier. Alors, pourquoi n’est-il pas resté ?

Trop tôt pour la L1 ?

«Il a été le patron de la défense. Sans lui, pas sûr que le RWDM ait décroché le titre tant il a soulagé toute son équipe. Il n’est pas resté car son prêt se terminait et qu’il souhaitait certainement trouver une place à Crystal Palace avec qui il a fait la tournée aux USA», nous précise Sébastien Sterpigny, qui a commenté son arrivée à l’OL. «Je m’attendais à le voir débarquer à Lyon mais plutôt dans une sorte de transit pour faciliter son prêt vers le RWDM. Personnellement, je pense qu’il devrait faire une saison en D1 belge, pour gagner en expérience, en maturité, faire ses armes, avant de retourner mieux préparé à Lyon. Après, au vu de ses qualités, il pourrait tout aussi bien recevoir sa chance à Lyon. Mais je trouve que c’est un rien trop tôt pour la L1.»

Laurent Blanc va devoir répondre très vite à cette question. De quoi inquiéter le principal intéressé, qui va jouer gros ces prochains jours ? «Aucune pression de son côté, c’est un joueur assez calme dans son comportement de tous les jours, qui n’a jamais vraiment laissé transparaître que la pression avait un impact sur lui. Comme je l’ai dit, c’est un guerrier, un fonceur. Au RWDM, ses équipiers étaient catégoriques: aucune intention d’aller au duel avec lui. Ça veut tout dire.» Les échos au sujet d’O’Brien sont donc plutôt positifs, même si en Belgique on estime qu’il doit encore s’aguerrir avant de faire le grand saut en Ligue 1. Lyon, qui a besoin d’un défenseur central supplémentaire après le départ de Castello Lukeba, va devoir vite décider si O’Brien a les épaules pour renforcer ce secteur de jeu. John Textor y croit.