Mercato LOSC : l’interminable quête d’un nouveau numéro 9

À Lille, à Lille… Tout est 9 et tout est sauvage. Pourtant, s’il faut du cœur et du courage et que tout est possible à son âge, Olivier Létang (51 ans) - qui a également la force et la foi - n’a pas encore l’or à portée de ses doigts. Déterminé à l’idée d’offrir un avant-centre à Paulo Fonseca lors de cette fenêtre hivernale, le dirigeant nordiste multiplie, malgré tout, les pistes depuis plusieurs semaines. De Chuba Akpom (8 buts en 18 apparitions dont 4 titularisations) à Robert Bozenik en passant par une cible - évoluant en dehors des cinq grands Championnats européens et dont le nom n’a pas encore filtré - le LOSC est plus que jamais d’attaque pour renforcer son secteur offensif.

Le poste d’avant-centre sème la zizanie au LOSC !

«On va garder cet effectif. On veut le renforcer, mais ce qu’on veut, encore une fois, c’est tout donner, et ne pas avoir de regrets en fin de saison. On ne peut pas mettre une exigence très forte au niveau des joueurs en acceptant que des joueurs partent. On est dans une aventure humaine, on va aller jusqu’au bout ensemble», assurait, à ce titre, le boss de l’actuel cinquième de Ligue 1 alors que son entraîneur portugais précisait, lui, un peu plus ses désirs quelques instants après la victoire (3-0) face à Lorient. « Nous avons besoin d’un numéro 9, c’est clair pour tout le monde. Nous travaillons avec le club pour trouver un joueur ». Deux sorties médiatiques, sans équivoque, confirmant l’une des grandes priorités hivernales des Dogues : le recrutement d’un avant-centre.

Toujours en course pour les places qualificatives à la Coupe d’Europe, le LOSC - qualifié pour les 8es de finale de la Conférence League et qui s’apprête à défier le Racing CFF lors des 16es de finale de la Coupe de France - nourrit de belles ambitions pour la seconde partie de saison. Dès lors, l’arrivée d’un numéro 9 capable de remplacer ou concurrencer Jonathan David ne serait logiquement pas de refus. Si l’international canadien (45 sélections, 26 buts), longtemps envoyé en Angleterre, devrait rester dans le nord de la France cet hiver, un départ en juillet prochain demeure plus que jamais d’actualité. Auteur de 11 buts et 6 passes décisives en 25 matches toutes compétitions confondues depuis le début de l’exercice 2023-2024, l’ancien buteur de La Gantoise se retrouve, en attendant, le seul véritable 9 de l’effectif lillois. Une situation qui ne plaît pas forcément à son entraîneur, Paulo Fonseca.

Trois pistes activées mais…

Conscient de ne pas être assez pourvu dans ce secteur, Lille a donc décidé de réagir à l’occasion du marché hivernal. Dans cette optique et comme nous vous le révélions en exclusivité, le LOSC avait rapidement activé la piste menant à Chuba Akpom (8 buts en 18 apparitions dont 4 titularisations), actuellement sous les couleurs de l’Ajax Amsterdam. Un dossier qui s’avère, cependant, très complexe puisque le club néerlandais ne semble, aujourd’hui, pas disposé à laisser partir son attaquant anglais. Dès lors, les dirigeants lillois se tournent vers d’autres noms et selon les dernières informations de L’Equipe, celui de Robert Bozenik est apparu. Sous contrat avec Boavista jusqu’en 2026, le Slovaque (37 sélections, 6 buts) de 24 ans - qui a inscrit 7 buts en 17 matches de Liga portugaise cette saison - ne laisserait pas insensibles les Dogues.

Une opération, pour autant, encore loin d’être bouclée pour Olivier Létang et ses équipes puisque le FC Porto est également sur les rangs du natif de Terchová. En cas de nouvel échec, la formation nordiste suit, par ailleurs, un autre joueur, évoluant en dehors des cinq grands Championnats européens et dont le nom n’a pas encore filtré. Une chose est sûre, les pensionnaires du domaine de Luchin regardent à travers l’Europe entière pour dénicher le profil idoine. Une quête de tous les instants pouvant, par ailleurs, susciter une première interrogation. Après avoir prêté Alan Virginius à Clermont pour les six prochains mois, le LOSC doit-il, à tout prix, accueillir un numéro 9 de métier cet hiver ? Si le calendrier à venir et les ambitions affichées laissent à penser que cette recherche revêt un caractère vital, les premières pistes peuvent, quant à elles, laisser perplexe. En misant sur Chuba Akpom, très peu utilisé depuis le début de la saison, Robert Bozenik, au CV discutable, ou encore un nom qui n’a jamais goûté aux joutes des plus grandes ligues européennes, le LOSC fait-il le bon choix ?

Si l’ajout d’un buteur de métier ne pourrait faire que du bien à la profondeur de l’effectif lillois, la qualité de ce dernier et sa capacité à performer en Ligue 1 et sur la scène européenne sont également des éléments à prendre en compte. Avec Jonathan David, certes moins clinquant que la saison dernière, Hákon Arnar Haraldsson, capable d’évoluer à la pointe de l’attaque, mais aussi Yusuf Yazıcı, parfois aligné dans un rôle de faux 9, la septième attaque du championnat de France dispose, aujourd’hui, de plusieurs options internes. Le LOSC pourrait même se rabattre sur Amine Messoussa. L’international U18 tricolore - qui enfile les buts avec la réserve - est également une possibilité pour devenir contre toute attente la future doublure de Jonathan David. Reste désormais à voir si ces alternatives seront utilisées dans les semaines à venir ou si un nouveau profil atterrira au Stade Pierre Mauroy pour bousculer cette hiérarchie imposée. Pour l’heure, le renfort, tant attendu, se fait quoi qu’il en soit encore attendre…