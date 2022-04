Moussa Dembélé se fait chambrer par West Ham

Jeudi dernier, lors du match aller entre l'OL et West Ham à Londres, Moussa Dembélé avait provoqué l'expulsion avant la pause d'Aaron Creswell, le latéral gauche des Hammers, avant d'adresser un clin d'oeil à l'un de ses partenaires. Cela n'a pas été apprécié aux Anglais, qui l'ont pris comme de la provocation. Ainsi, après sa victoire (0-3) au Groupama Stadium, le club londonien a chambré l'attaquant rhodanien en postant une photo du clin d'oeil sur leurs réseaux sociaux accompagné de la musique "The Sound of Silence".

Ce week-end, en conférence de presse, David Moyes avait également réagit à cette histoire, estimant qu'en football, tout se paye un jour : «ce sport a une étrange façon de revenir pour vous rattraper, on ne sait jamais. Lorsque vous parlez sur des personnes qui sont à terre, ou lorsque que vous réagissez de certaines manières, cela peut parfois revenir à différents moments et de différentes manières. Le football a une étrange façon de revenir vous chercher.» Les Anglais défieront Francfort en demi finale tandis que les Lyonnais essayeront désespérément de se qualifier pour une coupe d'Europe la saison prochaine.