FC Barcelone : l'énorme demande de Xavi pour entamer la révolution

Après un été 2021 très agité avec notamment le départ de sa star Lionel Messi au Paris Saint-Germain, le FC Barcelone pensait se relever lors de la saison en cours pour oublier tout ça. Mais c'est raté. Déjà éliminé de la Copa del Rey dès les huitièmes de finale ou encore de la Supercoupe d'Espagne lors du dernier carré, les Blaugranas ont surtout pris la porte dès la phase de poules en Ligue des Champions. Du coup, Xavi Hernandez et ses hommes, actuellement deuxièmes de Liga à douze points du Real Madrid (avec un match en moins), espéraient sauver leur saison avec la Ligue Europa, mais tout s'est écroulé jeudi soir.

Après son match nul 1-1 en Allemagne, le Barça a pris une claque il y a quelques heures sur sa pelouse du Camp Nou face à l'Eintracht Francfort. Dans un stade où les supporters allemands ont répondu présent, ce qui a d'ailleurs rendu fou les dirigeants barcelonais, le FCB a rapidement été mené 3-0. Les buts inscrits par Sergio Busquets et Memphis Depay en fin de match n'ont rien changé, et l'élimination n'a pas pu être évitée. Du coup, depuis cette désillusion, le Barça cherche déjà les solutions pour ne pas revivre le même cauchemar en 2022-2023, et Xavi Hernandez a lui désigné sa priorité.

Un buteur à 25 buts par saison demandé !

Selon les informations de SPORT, qui revient encore sur la défaite de jeudi soir dans ses colonnes du jour, l'entraîneur espagnol a tout simplement demandé à Joan Laporta, son président, un buteur de classe mondiale pour le prochain mercato estival. On parle ici d'un avant-centre clinique, capable de marquer au moins 25 buts par saison, ce qui n'est pas arrivé en 2021/22 en Catalogne. Débarqué au Barça l'été dernier en provenance de l'OL, Memphis Depay n'en est qu'à onze buts toutes compétitions confondues, alors que l'ancien Gunner Pierre-Emerick Aubameyang, qui a signé cet hiver, a trouvé le chemin des filets à dix reprises.

On est donc très loin des performances de Lionel Messi et de ses 38 réalisations toutes compétitions confondues la saison passée sous les couleurs catalanes. Mais alors qui sera l'heureux élu pour devenir l'attaquant star du FC Barcelone dès le prochain mercato estival ? Récemment, les noms d'Erling Haaland et Robert Lewandowski ont été associés au Barça mais la concurrence sera très rude dans ces deux dossiers, avec des écuries comme le Real Madrid, Manchester City ou même le Paris Saint-Germain sur le coup. En tout cas, Xavi Hernandez a fait parvenir sa demande, reste plus qu'à attendre.