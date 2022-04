La presse espagnole dézingue le Barça après sa retentissante élimination, énorme retournement de situation pour Harry Kane

La suite après cette publicité

L'Espagne sous le choc de l'élimination du Barça

Grand favori de la compétition au vu du statut et de la forme de ces dernières semaines, le FC Barcelone s'est fait sortir par l'Eintracht Francfort à domicile (2-3). «Désastre au Camp Nou», enrage le Mundo Deportivo. «Quelle déception», lance le journal pro-catalan Sport. Marca de son côté ne souhaitait visiblement pas enfoncer le clou et lâche un titre assez sobre, «le Barça renversé». En revanche, le journal AS pro-madrilène se réjouit de l'élimination de l'ennemi barcelonais. «En blanc», peut-on lire sur la Une. En référence à la couleur des Madrilènes, qui était aussi celle du club allemand. Ces derniers étaient d'ailleurs près de 30 000 hier au Camp Nou. Ce qui a surpris et mis en colère les Culés puisque l'UEFA n'avait autorisé la présence que de 5000 fans de Francfort.

Harry Kane recale Manchester United

A la recherche d'un attaquant de renom, Manchester United a désigné Harry Kane comme piste prioritaire. Vous le savez, l'attaquant anglais a tout fait pour quitter Tottenham l'été dernier, mais ce dernier a été retenu par le propriétaire Daniel Levy. Fort logiquement, le buteur des Three Lions va de nouveau être associé à des rumeurs de départ cet été. Mais comme le rapporte le Daily Express, un énorme retournement de situation se profile. Dans un premier temps, il a recalé les Red Devils. Et dans un second temps, le joueur de 28 ans ne serait plus forcément contre le fait de prolonger son aventure chez les Spurs.

Les priorités estivales de la Juve

La Juventus lance sa reconstruction. Comme l'explique Tuttosport sur sa Une, la Juve accélère sur plusieurs dossiers. Ce n'est pas un secret, la Vieille Dame souhaite enrôle Giacomo Raspadori, attaquant de Sassuolo et considéré comme l'avenir du football italien à son poste. Le secteur offensif ne sera pas le seul à être renforcé du côté de la Juve. En défense, Nahuel Molina, latéral droit de Udinese, est pisté. Des contacts ont déjà été établis. Enfin, selon La Gazzetta dello Sport, un renfort au milieu de terrain est également envisagé. Max Allegri souhaiterait la venue de Jorginho, milieu de Chelsea. Du mouvement s'annonce dans le Piémont cet été.