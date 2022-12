L'ASSE recrute Gaëtan Charbonnier

La suite après cette publicité

Après une saison et demie et 18 buts inscrits en 37 matches de Ligue 2 avec l’AJ Auxerre, Gaëtan Charbonnier (33 ans) quitte la Bourgogne pour le Forez. Comme nous vous le révélions, l’AJA et l’AS Saint-Étienne avaient trouvé un accord pour le transfert de l’attaquant. Et bien les Verts viennent d’officialiser la nouvelle sur leur site internet.

«Ce vendredi, Gaëtan Charbonnier s’est engagé avec l’AS Saint-Étienne pour les six prochains mois. Formé sous les couleurs du Tours FC, le natif du Val-de-Marne connaît parfaitement le plus haut niveau. Lancé dans le grand bain en 2009 par Angers, le buteur se fait rapidement une place en Ligue 2 BKT, disputant au total 201 rencontres et inscrivant 79 buts dans l’antichambre de l’élite du football français. Mais en Ligue 1 Uber Eats, Gaëtan Charbonnier se fait également un nom. Apparu sur les terrains à 179 occasions, il compte 30 réalisations inscrites notamment sous les couleurs de Montpellier, Reims ou plus récemment Auxerre».