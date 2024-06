CAN 2025 : la CAF dément l’idée d’un report

Initialement prévue en 2025 en plein été, la Coupe d’Afrique des Nations pourrait finalement avoir lieu en hiver 2026. Le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, a annoncé le report de la compétition, en raison de la première édition de la Coupe du monde des clubs, organisée du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis. Mais finalement, la CAF a démenti cette idée d’un report via un communiqué publié sur X.

«Les annonces concernant un éventuel report de la CAN 2025 sont fausses. Le Comité Exécutif de la CAF se réunira pour délibérer et prendre une décision sur les dates de la CAN 2025. La CAF publiera ensuite une déclaration officielle sur le sujet», a communiqué la CAF.