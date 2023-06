Fiorentina : Luka Jovic dans le viseur de Galatasaray

A Istanbul, Fenerbahce et Galatasaray vont devoir faire sans leurs deux attaquants vedettes la saison prochaine. Alors que les premiers sont parvenus à remplacer Enner Valencia par Edin Dzeko, les seconds n’ont toujours pas trouvé de remplaçant à Mauro Icardi. De retour à un niveau plus que bon, le buteur argentin a porté le club stambouliote pendant de nombreuses rencontres. Leur premier pourvoyeur de buts déjà de retour au PSG, les dirigeants turcs s’activent pour lui trouver un remplaçant crédible.

La suite après cette publicité

Et selon des informations relayées par AS, l’élu pourrait être Luka Jovic et Galatasaray aurait déjà proposé huit millions d’euros pour s’attacher les services de l’ancien du Real Madrid. En forme avec la Fiorentina, le buteur serbe a inscrit 13 buts et 3 passes décisives avec la Viola cette saison. Un salaire de trois millions d’euros net annuel lui a également été soumis. Reste à savoir si tous les parties trouveront un accord dans les prochaines semaines alors que la publication madrilène rapporte que…Mauro Icardi est également un candidat à sa propre succession.

À lire

Mauro Icardi fait à nouveau chavirer les clubs italiens