LdC, tirage 1/8es : Borussia Mönchengladbach, l'adversaire le plus probable pour le PSG

Depuis hier soir, le Paris Saint-Germain, seul représentant français qualifié en huitième de finale de la Ligue des champions, connaît ses adversaires potentiels. Et pour le moment, le club de la capitale est uniquement assuré de ne pas pouvoir rencontrer le RB Leipzig, qu’il a déjà affronté en phase de poules. Mais, comme chaque année, le compte MisterChip dévoile les probabilités de rencontre pour chaque club qualifié.

Pour Paris, l’adversaire le moins probable est le FC Porto (11,135%). En revanche, les Rouge-et-Bleu ont plus de chance de tomber sur le Borussia Mönchengladbach (18,880%). A noter que l’affiche la plus probable de ces huitièmes de finale est Real Madrid-RB Leipzig (30,923%). Enfin, on pourrait assister au remake du quart de finale de la saison dernière puisque le FC Barcelone a statistiquement plus de chances d’hériter du Bayern Munich. Réponse lundi 14 décembre.