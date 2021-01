L'OM se penche sur Jonas Lössl

Des latéraux, à droite et à gauche, et un attaquant. La feuille de route de Pablo Longoria est claire pour son premier mercato d'hiver avec l'Olympique de Marseille. Les noms se succèdent ces dernières heures. Une nouvelle rumeur nous vient tout droit du Danemark et elle ne concerne aucun des postes érigés en priorités par le club phocéen.

Le média local Tipsbladet nous assure en effet que l'Olympique de Marseille est intéressé par Jonas Lössl (31 ans). Les Olympiens auraient gardé d'excellents souvenirs de ses prestations avec l'En Avant Guingamp (67 matches en Ligue 1 entre 2014 et 2016) et se tiennent prêts à passer à l'action cet hiver.

L'Inter Miami aussi sur les rangs

Une information plutôt surprenante car Steve Mandanda (35 ans) réalise une bonne saison et qu'avec Yoann Pelé (38 ans) et le jeune Simon Ngapandouetnbu (17 ans), les Ciel-et-Blanc ne semblent pas avoir un besoin urgent de gardiens. Avec l'Euro en ligne de mire, l'international danois (1 cape) songe lui très sérieusement à quitter Everton, où son contrat court jusqu'en juin 2022 et où il ne joue pas (aucune apparition cette saison, pas même en Coupe de la Ligue).

Devenu n° 3 voire n° 4 chez les Toffees (Jordan Pickford est le n° 1 et le Suédois Robin Olsen et le jeune Portugais João Virginia se partagent les miettes), il espère retrouver un peu de temps de jeu pour être des 23 à l'Euro 2021. Outre l'OM, l'Inter Miami de David Beckham, Gonzalo Higuain et Blaise Matuidi est également cité comme intéressé par les service du natif de Kolding.