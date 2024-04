Manchester United : Erik ten Hag est dans le flou avec Anthony Martial

En fin de contrat avec Manchester United, Anthony Martial sera libéré cet été. Opéré en janvier dernier, le Français n’a plus joué depuis et sa dernière apparition sur un terrain remonte au 9 décembre 2023. Interrogé sur le cas de l’ancien Monégasque, Erik ten Hag s’est d’ailleurs montré plus que flou, incapable notamment de s’avancer sur une date de retour à la compétition. «Je ne sais pas», a avoué le technicien néerlandais, en conférence de presse, concernant la perspective de voir l’international français jouer à nouveau pour Manchester United.

La suite après cette publicité

«Il est toujours entre les mains de la cellule médicale. Sera-t-il disponible d’ici la fin de la saison? Je n’en sais rien». Cette saison, l’attaquant passé par Séville et arrivé chez les Red Devils en 2015 a disputé 19 rencontres pour un total de 2 buts et 1 passe décisive. Reste désormais à connaître sa future destination alors que l’Inter Milan pense toujours à lui et que la folle rumeur OM avait notamment agité le dernier mercato hivernal.