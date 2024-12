Juventus - Manchester City : les compositions officielles

Pour cette 6ème journée de la phase régulière de la Ligue des Champions, la Juventus accueille Manchester City au Juventus Stadium ce mercredi à 21h (suivez la rencontre en direct sur FM). Deux équipes en doute et qui ne gagnent pas beaucoup sur les derniers matchs. La Juventus enchaîne les matchs nuls, 4 de suite, et n’a pas sa place assurée pour les barrages même si pour le moment ils sont 22èmes. L’équipe de Thiago Motta est en peine pour s’assurer des victoires et assumer son rang. De son côté Manchester City est toujours en crise avec une seule victoire sur les 5 derniers matchs et une série de 5 défaites notamment sur les dernières semaines. Deux équipes avec le même bilan dans cette Ligue des Champions, 2 victoires, 2 nuls et 1 défaites et les Skyblues qui pointent à la 20ème place alors qu’ils étaient attendus bien plus haut.

Avec quelques absents de longue durée notamment en défense, Motta continue avec sa défense centrale Kalulu-Gatti, Danilo sur le côté gauche et Savona à droite. Locatelli et Thuram au milieu. Conceição enchaîne sur l’aile droite et Vlahović en pointe. Guardiola, lui, continue de chercher la formule avec sa liste allongée d’absents lui aussi. Dias de retour en défense continue d’enchaîner avec Gvardiol et Walker. Gündogan au milieu avec Grealish qui est à nouveau aligné dans l’axe avec De Bruyne. Doku et Bernardo sur les ailes.

Les compositions d’équipes :

Juventus : Di Gregorio - Danilo (cap.), Kalulu, Gatti, Savona - Locatelli, Thuram - Yildiz, Koopmeiners, Conceição - Vlahović.

Manchester City : Ederson - Lewis, Walker (cap.), Dias, Gvardiol - De Bruyne, Gündogan, Grealish - Bernardo, Haaland, Doku.