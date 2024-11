Bayern - PSG : Vincent Kompany n’a pas été surpris par Luis Enrique

Interrogé au micro de Prime Vidéo après la victoire des siens (1-0) face au Paris Saint-Germain, Vincent Kompany a salué la prestation de ses joueurs, notamment sur le plan tactique. «Je suis évidemment content. Notre pressing en première période a été très bon. La discipline était là. On aurait pu marquer peut-être un ou deux buts de plus, mais le résultat est bon».

Relancé sur l’organisation tactique des Parisiens et ce choix de Luis Enrique de débuter avec 4 milieux de terrain et sans véritable attaquant, le jeune coach belge ne semblait, cependant, pas surpris. «Cette astuce tactique ne m’a pas surpris. Paris avait déjà joué sans véritable attaquant lors des derniers matchs». Parfaitement préparé pour ce choc, le Bayern compte désormais neuf points et vise plus que jamais le top 8.