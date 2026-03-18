Le Real Madrid prépare déjà une vente polémique pour le mercato estival

Les jeunes sont à la mode du côté du Real Madrid en ce moment. L’arrivée d’Alvaro Arbeloa sur le banc de touche du Santiago Bernabéu, avec en plus une grosse vague de blessures au sein de l’équipe première, a permis à de nombreux jeunes d’avoir leur opportunité. C’est le cas de Thiago Pitarch, qui a vite convaincu tout le monde en rendant de belles prestations dans l’entrejeu du haut de ses 18 ans seulement.

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Le milieu de terrain formé à La Fabrica suscite de gros espoirs du côté du Bernabéu, et surtout, beaucoup de fans estiment que la direction ferait parfois mieux de donner une chance aux jeunes du cru plutôt que d’aller dépenser de l’argent sur des jeunes venant d’autres clubs. La dernière information rapportée par le quotidien AS risque donc de déplaire du côté de Madrid.

Une option de rachat habituelle

Le Real Madrid a ainsi l’intention de vendre César Palacios, un milieu de terrain offensif de 21 très talentueux, qu’on a déjà pu voir à l’œuvre avec trois entrées en jeu en équipe première cette saison. Fils d’un ancien joueur pro actuellement directeur sportif d’Eibar, il croule sous les demandes de renseignements, puisque des clubs de Liga, de Bundesliga, d’Italie et du Portugal sont venus aux nouvelles pour le joueur dont le contrat à Madrid expire en 2027.

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Il sait que les places sont très chères en équipe première, et il ne peut plus se contenter d’évoluer avec le Castilla en équipe B en troisième division espagnole. Un constat partagé par le Real Madrid, qui lui ouvre donc clairement les portes. Mais comme d’habitude, le club merengue conservera 50% des droits du joueur afin de le faire revenir si c’est nécessaire, comme cela devrait être le cas avec Nico Paz (Côme) cet été. Une information qui risque de faire parler à Madrid, où les supporters réclament plus de temps de jeu pour les jeunes prometteurs de la maison…