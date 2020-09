L'Allemagne autorise Kai Havertz à boucler son transfert à Chelsea

Depuis plusieurs semaines, Chelsea négocie avec le Bayer Lerverkusen pour obtenir le transfert de Kai Havertz. Et il semblerait que les Blues touchent au but. Actuellement en sélection avec l'Allemagne, le joueur a été autorisé à s'en aller comme vient de le communiquer la fédération allemande. «Kai Havertz a quitté vendredi les quartiers de l'équipe nationale allemande à Stuttgart. La raison de ce départ est son transfert imminent en Angleterre».

Oliver Bierhoff, directeur des équipes nationales et de l'académie, a confié : «L'avenir appartient à Kai, à la fois en club et en équipe nationale. Bien sûr, nous aurions préféré qu'il se soit entièrement concentré sur l'équipe nationale au début de la nouvelle saison internationale. Mais nous sommes conscients de l'importance de la situation pour le Bayer Leverkusen et Kai et nous voulons le gérer de manière responsable. En même temps, c'est aussi un honneur et une reconnaissance pour le football allemand lorsque les jeunes joueurs allemands sont demandés dans les meilleurs clubs internationaux (...) Nous étions en contact permanent avec Rudi Völler afin de trouver ensemble une bonne solution». Son transfert à Chelsea est plus que jamais imminent.