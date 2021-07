Suivez la rencontre OM-Sète en direct commenté !

5' | Gerson, très haut, à gauche, se retourne bien face au jeu et distille une passe dans le half-space vers Henrique, qui remise en retrait sur Payet. Ce dernier frappe mais il est contré !

4' | Pape Gueye subit une faute dans le rond central, avec une bonne protection de balle.

3' | Kamara perd un ballon dangereux dans l'entrejeu et Álvaro González doit effectuer un tacle salvateur pour empêcher la percée à droite.

2' | Bamba Dieng est bousculé lors d'un duel aérien, à la retombée d'un long ballon, et obtient la faute côté droit.

1' | Les Olympiens pressent haut d'entrée et obtiennent une touche à droite.

Coup d’envoi !

Avant-match

17h50 | les deux onze titulaire pénètrent sur la pelouse du centre Robert-Louis Dreyfus.

17h50 | L'échauffement se termine doucement. Coup d'envoi dans 10 minutes.

17h30 | L'échauffement est en cours

17h20 | Gerson débute son aventure olympienne

Double champion du Brésil (2019, 2020) et vainqueur de la Copa Libertadores (2019) avec le Mengão, l'Auriverde de 24 ans, qui portera le n° 8 des Ciel-et-Blanc, a coûté près de 20 M€. Le gaucher a déjà évolué en Europe (à l'AS Roma et à la Fiorentina) et il tentera de montrer à Marseille les qualités qui font de lui depuis plusieurs mois un des joueurs les plus influents à son poste au Brésil. Cela commence aujourd'hui.

17h00 | Le onze de l'OM

Ngapandouetnbu - Alvaro, Kamara, Balerdi - Henrique, Gueye, Gerson, Rongier, Amavi - Payet, Dieng

16h10 | Alexandre Phliponeau, espoir déçu

Capitaine de la réserve et sélectionné en équipes de France U18 et U19, Phliponeau semblait prédestiné à un bel avenir à l'Olympique de Marseille, lui qui avait rejoint le club en U12 en provenance de la JS Saint-Julien. C'est donc logiquement qu'il paraphait son premier contrat professionnel (courant jusqu'en juin 2022) le 26 avril 2019. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu pour lui... «Quand j'ai signé, je m'attendais à avoir du temps de jeu, on me le garantissait, mais ça n'a pas été le cas», confie-t-il à la Provence. Elu meilleur jeune de l'OM en 2018-19, Phliponeau se voit promettre du temps de jeu par Andoni Zubizarreta. On lui refuse un prêt et André Villas-Boas lui fait finalement comprendre qu'il ne jouera pas. Pire, le championnat de National 2 est stoppé par la pandémie. À douze mois du terme de son contrat, le joueur décide finalement d'être prêté à Sète, tout en sachant qu'il ne reviendra pas à l'OM à l'issue de la saison...

15h20 | Steve Mandanda en danger pour son poste de numéro 1 ?

Actuellement en vacances après son Euro avec les Bleus, le portier emblématique de l'OM vient de voir débarquer Pau Lopez. Et à entendre son président Pablo Longoria, l'international espagnol ne vient pour jouer les doublures : « dans le football moderne, la concurrence est la chose la plus importante, même chez les gardiens. Dans tous les clubs où j’ai travaillé, il y avait une concurrence très forte. C’était le cas à la Juve entre Buffon et Szczesny, entre Buffon et Neto. À Valence aussi, entre Jaume (Domenech), qui avait fait les matches de Coupe, et Neto. Dans le futur, je crois qu’il n’y aura plus vraiment de vrai numéro 1 et numéro 2, mais un équilibre. »

15h10 | Le programme de la préparation de l'OM

OM - FC Sète : Dimanche 11 juillet à 18 heures au centre RLD

OM - Servette Genève : Jeudi 15 juillet à 21 heures au stade Parsemain

SC Braga - OM : Mercredi 21 juillet à 21 heures à l’Estadio AXA

SL Benfica - OM : Dimanche 25 juillet à 21 heures à l’Estadio da Luz

OM - AS Saint-Etienne : Mercredi 28 juillet à 21 heures au stade Jean Laville de Gueugnon

OM - Villarreal CF : Samedi 31 juillet à 21 heures à l’Orange Vélodrome

15h00 | OM : c'est confirmé pour Pau Lopez

Plus tôt dans la semaine, l'Olympique de Marseille annonçait officiellement avoir trouvé un accord avec la Roma pour le prêt de Pau Lopez. Le portier espagnol de 26 ans va donc jouer à Marseille la saison prochaine, avec une option d'achat estimée à environ 15 millions d'euros. Ce dimanche, le club phocéen a annoncé l'accord avec le gardien, confirmant donc totalement l'opération. « L’OM et Pau Lopez ont trouvé un accord définitif avec le consentement de l’AS Roma, pour le prêt d’une saison du gardien espagnol, à compter du 17 juillet 2021, avec option de mutation définitive à compter de la saison 2022/2023 », indique le communiqué du club du sud de la France. Une recrue supplémentaire pour l'OM, après les arrivées de Gerson, Konrad de la Fuente, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, des jeunes de l'OGC Nice Salim Ben Seghir et Bilal Nadir, ainsi que la signature définitive de Leonardo Balerdi.

15h00 | Focus sur le début de la préparation estivale de l'OM

15h00 | Bienvenue au centre Robert-Louis Dreyfus !

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre le live commenté du deuxième match de préparation de l'Olympique de Marseille face au FC Sète 34 (National). Le coup d'envoi est prévu pour 18 heures.