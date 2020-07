Ligue 2 : le calendrier 2020-21 est connu !

Ce jeudi, la Ligue de Football Professionnel a dévoilé le calendrier officiel de la Ligue 1 Conforama pour l'exercice 2020-2021. Et dès la première journée, plusieurs affiches dont un joli OM-ASSE seront au menu. Mais la LFP a aussi publié aujourd'hui le calendrier pour la saison 20-21 de Domino's Ligue 2.

«Le Conseil d’Administration de la LFP a adopté ce jeudi 9 juillet le calendrier des rencontres de la saison 2020/2021. La Ligue 2 BKT débutera le week-end du 22 août 2020 et se terminera le samedi 15 mai 2021, date de la 38ème et dernière journée. Au cours de la saison, sept journées ont été fixées en semaine, à savoir les 13ème, 15ème, 17ème, 18ème, 20ème, 23ème et 24ème journées.» Descendus en deuxième division, Amiens et Toulouse débuteront à domicile face à Nancy et Dunkerque.

Le programme de la 1ère journée de L2 :

-AC Ajaccio – Berrichonne de Châteauroux

-Amiens SC – AS Nancy Lorraine

-AJ Auxerre – FC Sochaux-Montbéliard

-FC Chambly Oise – Paris FC

-Clermont Foot 63 – SM Caen

-EA Guingamp – Chamois Niortais FC

-Rodez Aveyron Football – Grenoble Foot 38

-Toulouse FC – USL Dunkerque

-ESTAC Troyes – Havre AC

-Valenciennes FC – Pau FC

Le calendrier complet de la saison 2020-2021 de Domino's Ligue 2