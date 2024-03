C3, Liverpool : Ibrahima Konaté attend l’OM en demi-finale

Tombeur dans la douleur de Villarreal au tour précédent, l’Olympique de Marseille affrontera le Benfica Lisbonne à l’occasion des quarts de finale de la Ligue Europa. S’il venait à écarter de sa route son homologue portugais, le club phocéen croiserait ensuite le fer avec le vainqueur de la double confrontation entre l’Atalanta Bergame et Liverpool, un des principaux favoris de la compétition. Lors d’un entretien accordé à franceinfo, Ibrahima Konaté s’est projeté sur le dernier carré et a d’ailleurs affiché sa préférence.

«J’ai envie de jouer contre l’OM ! On a déjà joué contre un club français, Toulouse. Et j’avais été agréablement surpris, mes coéquipiers pensaient même que j’avais joué là-bas. L’accueil au Vélodrome ? J’ai des amis marseillais, que ce soit des joueurs ou des fans. Et même s’il y a des insultes, ça fait partie du show. Mais c’est surtout que j’ai déjà joué là-bas en Ligue Europa avec Leipzig et c’était une ambiance magnifique et j’ai envie de le revivre», a lâché le défenseur des Reds.