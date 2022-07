Braga va devenir club partenaire du PSG

Les choses avancent en ce moment au PSG. Outre la nomination de Christophe Galtier au poste d'entraîneur, Antero Henrique de son côté est en train de convaincre le club de Braga de signer un accord de partenariat avec le champion de France. C'est Le Parisien qui dévoile cette information. L'idée directrice est que le 4e du dernier championnat portugais devienne un club satellite du PSG. Le deal est quasiment bouclé.

Plus largement, la direction francilienne souhaite tisser sa toile vers d'autres clubs à travers le monde, comme nous l'avions dévoilé en mai dernier, et copier le modèle du City Group. Braga serait la 2e équipe de ce réseau après la KAS Eupen en Belgique. D'ailleurs, hier, deux anciens jeunes Parisiens en fin de contrat, Jordan Monteiro et Enzo Tayamoutou, ont signé en faveur des Portugais.