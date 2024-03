L’Inter propose un nouveau deal à l’OM pour le flop Joaquin Correa

L’OM s’est remis en selle depuis la venue de Jean-Louis Gasset. Certes le nouveau technicien a perdu ses deux dernières sorties, mais les cinq victoires précédentes, pour ses cinq premiers matchs, ont offert aux Phocéens une très belle remontée au classement de Ligue 1, 7e à 3 points seulement d’une place qualificative en coupe d’Europe, et une double confrontation contre Benfica en quarts de finale de Ligue Europa. Certains éléments comme Pierre-Emerick Aubameyang brillent, mais on a également pu constater durant cette série de 7 rencontres en 25 jours que les remplaçants avaient plus de mal.

L’effectif a atteint ses limites sur une période dense. Farid Moumbagna a plutôt fait parler sa vitesse que son sens du but pour le moment (2 réalisations en 9 matchs toutes compétitions confondues), tandis qu’un Ismaïla Sarr est encore sur courant alternatif. Ils font déjà mieux que Joaquin Correa, lequel est en train de grimper vers les sommets au classement des pires recrues marseillaises de ces dernières années. L’attaquant argentin a même complètement disparu depuis la venue de Jean-Louis Gasset. Il n’est apparu que 7 minutes sur le terrain. C’était à Clermont le 2 mars dernier.

Preuve qu’il a encore reculé dans la hiérarchie, là où Gennaro Gattuso lui avait plutôt montré sa confiance avant sa blessure à la cheville qui l’a éloigné des terrains pendant un mois entre décembre et janvier. Blessé, en manque de repères dans un collectif qui a longtemps balbutié son football, dirigé par 4 entraîneurs différents depuis le début de la saison (Marcelino, Abardonado, Gattuso et Gasset), le joueur de 29 ans n’a toujours pas marqué le moindre but, ni offert une passe décisive en 15 rencontres toutes compétitions confondues (563 minutes) sous le maillot de l’OM. C’est peu pour un élément touchant 450 000 euros pas mois.

Derrière Aubameyang et ses 650 000 mensuels, c’est tout simplement le plus gros salaire du club (à égalité avec Veretout et Kondogbia). Heureusement pour le club de la Canebière, il n’est que prêté (prêt payant de 2 M€) par l’Inter avec une option d’achat de 13 M€. Celle-ci devient même obligatoire en cas de qualification en Ligue des Champions. Sans faire les mauvaises langues à dire qu’il vaudrait mieux éviter la C1 pour ne pas payer cette somme, l’OM n’est qu’à 4 unités de la 4e place, synonyme de tour de barrages avec la nouvelle réforme mise en place par l’UEFA.

Plus personne ne veut de Correa

Ce scénario existe, mais dans le cas contraire, l’Inter fait tout ne pas le récupérer. D’après La Gazzetta dello Sport, les Nerazzurri proposent de faire baisser l’option d’achat à 10 M€ pour convaincre l’OM et empêcher El Tucu d’effectuer sa dernière année de contrat en Lombardie. Autrement dit, plus personne ne veut de lui. Il faut dire que son bilan chez l’actuel leader de Serie A est à peine plus reluisant qu’en France avec 10 buts et 5 offrandes en 77 apparitions. Des chiffres encore une fois bien maigrelets pour un attaquant, international argentin (4 buts en 19 sélections), recruté 27 M€ (après un prêt payant de 6 M€) à la Lazio à l’été 2022.