Maroc : Brahim Diaz rêve du Ballon d’Or… africain

C’est sans doute l’attraction de la trêve internationale africaine. Depuis son choix d’ignorer l’Espagne pour représenter le Maroc il y a déjà plusieurs mois, Brahim Diaz est le véritable chouchou du peuple marocain. Sportivement, il vient évidemment apporter un grand plus à une sélection marocaine qui a montré quelques difficultés dans le secteur offensif. Et son arrivée dans le onze de Walid Regragui est un gros coup de la part de la FRMF. Car Brahim Diaz est un joueur très talentueux qui a brillé la saison dernière du côté du Real Madrid.

Supersub dans l’équipe emmenée par Carlo Ancelotti, le polyvalent offensif de 25 ans a été très utile et a toujours répondu présent lorsqu’il a été aligné. Auteur de 12 buts et 9 passes décisives en 44 matches, il avait grandement contribué à la belle saison madrilène qui s’est terminée par une victoire en Ligue des Champions et en Liga. «Brahim Díaz a été génial comme toutes les nouvelles recrues, il nous a beaucoup aidés et je suis très heureux. Brahim Diaz est un joueur important pour le Real Madrid et il peut l’être pour n’importe quelle équipe», confiait même à son sujet Carlo Ancelotti qui avait insisté sur le fait que sans lui, le Real Madrid n’aurait pas pu réaliser une saison comme celle-ci.Cette saison, Brahim Diaz est reparti sur les mêmes bases puisqu’il a déjà remporté la Supercoupe d’Europe mais a aussi été décisif à deux reprises (1 but, 1 passe décisive) sur ses 4 premiers matches de la saison.

Et pendant cette trêve, il a confirmé sa belle forme du moment en marquant ses deux premiers buts avec le Maroc. Titulaire face au Gabon, l’ancien de l’AC Milan a cherché à débloquer son compteur avec les Lions de l’Atlas allant même jusqu’à demander à Hakim Ziyech de lui laisser le deuxième penalty obtenu par le Maroc. Une demande refusée par le principal intéressé. Qu’importe, au retour des vestiaires, Brahim Diaz a été libéré en trouvant la faille sur un centre mal repoussé par la défense adverse. Et face au Lesotho, l’attaquant de 25 ans a été le héros de la soirée. Remplaçant, il est rentré en seconde période et a inscrit l’unique but du match à la dernière minute (90e+2) dans joli numéro dont il a le secret. De quoi marquer les esprits et rêver d’une distinction bien particulière.

Selon les informations de Marca, Brahim Diaz a l’ambition d’aller chercher le Ballon d’or africain dans les prochains mois. Cette distinction individuelle, décernée lors des CAF Awards depuis plusieurs années, devrait être décernée en décembre prochain. La saison dernière, Victor Osimhen avait obtenu cette récompense, succédant ainsi à Sadio Mané. Et avec des performances comme celle-ci en plus d’un palmarès XXL cette saison, Brahim Diaz pourrait être un sérieux prétendant. Cette année, il risque d’être en concurrence avec Ademola Lookman vainqueur de la Ligue Europa avec l’Atalanta et auteur d’un triplé en finale. Le nom de Serhou Guirassy a aussi été évoqué. Reste à savoir si Brahim Diaz a suffisamment l’étiquette "joueur africain" pour obtenir le trophée puisqu’il a officiellement changé de nationalité en mars dernier. En tout cas, au niveau des performances, malgré son statut de remplaçant de luxe au Real Madrid, le Marocain a les armes pour rêver du Ballon d’Or africain ce qui serait une première pour un Lion de l’Atlas depuis Mustapha Hadji en 1998. Réponse dans les prochaines semaines…