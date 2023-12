OM - Clermont : la réaction pleine de lucidité de Geoffrey Kondogbia

L’Olympique de Marseille réalise la passe de 4 contre Clermont. Dominateurs et décisifs au cours du premier acte, les Olympiens ont fait le job pour s’assurer un nouveau succès face à des Auvergnats revanchards en seconde période (2-1) dans le cadre de la 16e journée. Malgré 45 dernières minutes poussives côté phocéen, ce résultat favorable leur permet avant tout de se rapprocher du podium, provisoirement à quatre unités du podium. À l’issue de la rencontre face au CF63, Geoffrey Kondogbia a préféré retenir l’essentiel.

«On va retenir l’essentiel à savoir la victoire. On a fait une première mi-temps aboutie en respectant les consignes du coach. En deuxième mi-temps, on a essayé aussi. Je pense qu’il y a un peu de fatigue et on a joué contre une équipe qui avait du répondant. On peut avoir nos temps faibles, ça arrive. On va continuer à travailler avec humilité mais globalement ce soir on est content d’avoir les trois points», a déclaré l’ancien Colchonero avant de poursuivre. «On a eu des coups à jouer mais on ne les a pas bien exploités, ça arrive dans le football. On a essayé de mettre le troisième mais en seconde période, ça a été un peu plus difficile. On va poursuivre là-dessus. J’essaye d’apporter mon expérience avec humilité. On a du talent, maintenant il faut qu’on essaye d’être régulier. On est sur la bonne voie», a-t-il fini par conclure au micro de Prime Vidéo.