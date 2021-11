MU : les premiers mots de Ralf Rangnick

La suite après cette publicité

Manchester United a officialisé ce lundi l'arrivée de son nouvel entraîneur intérimaire Ralf Rangnick, et ce jusqu'à la fin de la saison actuelle. Le technicien allemand signe un contrat de deux ans et demi avec les Red Devils, d'abord pour gérer l'équipe première jusqu'à l'été prochain avant de prendre le poste de consultant pour les deux saisons suivantes. Arrivé en provenance du Lokomtiv Moscou, où il était responsable des sports et du développement, l'ancien coach d'Hoffenheim et Schalke 04 a exprimé sa joie de rejoindre le club mancunien dans le communiqué du club.

«Je suis très heureux de rejoindre Manchester United et concentré sur la réalisation d'une saison réussie pour le club. L'équipe est pleine de talents et présente un excellent équilibre entre jeunesse et expérience. Tous mes efforts au cours des six prochains mois seront consacrés à aider ces joueurs à réaliser leur potentiel, à la fois individuellement et, surtout, en tant qu'équipe. Au-delà, je suis impatient de soutenir les objectifs à long terme du club en tant que consultant», a déclaré l'entraîneur de 63 ans.