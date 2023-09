Le frère de Will Still remercié par Courtrai

Alors que le Stade de Reims vit un début de saison plus compliqué par rapport à celui de l’exercice précédent sous les ordres de Will Still, c’est un autre membre de la famille de l’entraîneur rémois qui a été limogé ce lundi. Le club belge du KV Courtrai a en effet annoncé qu’il mettait fin à sa collaboration avec son frère aîné, Edward Still.

La suite après cette publicité

L’ancien coach d’Eupen et de Charleroi, arrivé début juillet à Courtrai, n’aura jamais connu la victoire avec ses joueurs puisque l’équipe belge est actuellement la lanterne rouge de la Jupiler Pro League avec seulement deux points pris, arrachés face à Anderlecht et contre le Standard de Liège, en huit rencontres disputées.