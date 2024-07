L’Atlético de Madrid prépare un mois d’août dingue pour rivaliser avec le Real Madrid et le FC Barcelone

Les supporters de l’Atlético de Madrid grincent des dents. Alors que la Liga reprend dans un peu plus de deux semaines, leur club n’a enregistré qu’une arrivée : Robin Le Normand. Un transfert de poids pour renforcer une défense qui était dans le dur ces derniers temps, et qui a en plus enregistré quelques départs dont ceux de Stefan Savic et de Mario Hermoso. Mais ce n’est pas assez pour les fans colchoneros, déjà énervés contre leur direction depuis un bon moment déjà, et qui ont vu comment la Roma devrait voler Artem Dobvyk au nez et à la barbe de leur club de cœur.

La suite après cette publicité

Ces prochains jours, les Madrilènes pourraient cependant conclure plusieurs dossiers assez intéressants. Une offre de 26 millions a été formulée à Feyenoord pour le défenseur international tchèque Dávid Hancko, comme révélé en exclusivité dans nos colonnes. C’est l’autre piste la plus chaude pour renforcer la défense, devant d’autres noms comme Aymeric Laporte.

À lire

Bayern : deux clubs se jettent sur Leon Goretzka

De jolis noms

Pour l’entrejeu, de nombreux noms sont sortis. Diego Simeone a très envie de compter sur un autre joueur de la Real Sociedad qui a gagné l’Euro avec l’Espagne : Mikel Merino. Tout indique que ça va se jouer entre les Rojiblancos et entre Arsenal dans ce dossier. La piste la plus chaude actuellement mène à Conor Gallagher, le milieu de terrain de Chelsea. Sous contrat avec les Blues jusqu’en 2025, l’Anglais devrait quitter Stamford Bridge cet été et les Londoniens préfèrent le vendre à un club hors-Premier League. Relevo explique que c’est très bien avancé… A noter que James Rodriguez, auteur d’une Copa América magnifique, a aussi été annoncé dans le viseur des Colchoneros, pendant qu’en Allemagne, Süddeutsche Zeitung explique que l’Atlético est aussi sur Leon Goretzka.

La suite après cette publicité

C’est surtout en attaque que l’Atlético veut frapper fort, notamment après les départs de Memphis Depay et d’Alvaro Morata. Si la pépite Samu Omorodion pourrait avoir un rôle majeur, deux joueurs offensifs sont attendus. La priorité n’est autre que Julian Alvarez, l’attaquant de Manchester City, un dossier compliqué, mais pas impossible selon la presse ibérique. Après l’échec Dobvyk, les Madrilènes se sont tournés vers Alexander Sorloth (Villarreal), deuxième meilleur buteur de la Liga l’an dernier derrière l’Ukrainien. Gonçalo Ramos, l’attaquant parisien, est aussi sur les petits papiers de l’équipe entraînée par Diego Simeone, tout comme le serial buteur du Sporting Viktor Gyökeres. De potentielles belles recrues qui permettraient à l’Atlético de se hisser - ou d’essayer du moins - à la hauteur des cadors du championnat…