Al-Hilal : l’effet Neymar se fait déjà sentir

La suite après cette publicité

Ciao l’artiste. Hier, Neymar Jr a officiellement quitté le Paris Saint-Germain après six ans. Un départ de taille puisque le Brésilien a été l’une des têtes d’affiche de l’écurie francilienne ces dernières années. Sportivement, le club de la capitale perd un élément, à la santé fragile, mais créatif et capable de coups de génie. Buteur comme passeur, Ney a aussi permis à Paris d’entrer dans une autre dimension en mettant la main sur l’un des meilleurs joueurs du monde au moment de sa signature pour 222 millions d’euros en 2017. Ce qui avait permis au PSG d’attirer de nombreux sponsors et investisseurs.

Avec Lionel Messi et Neymar en moins, les champions de France ont perdu deux poules aux œufs d’or. Même si Kylian Mbappé est encore là et que Kang-In Lee et Ousmane Dembélé sont arrivés, l’impact n’est plus tout à fait le même. Du côté de l’Inter Miami, on se frotte déjà les mains après la signature de Messi. L’Argentin a fait exploser les ventes de maillots. Les billets pour la franchise floridienne ont augmenté, mais ils s’arrachent toujours comme des petits pains. La Pulga a aussi attiré de nouveaux sponsors. Une réussite totale sur le plan du marketing et du merchandising.

À lire

Al Hilal : un ex du Barça tacle Neymar

Ney a boosté les réseaux sociaux d’Al-Hilal

Al-Hilal espère avoir des retombées similaires. Et il n’y a pas de quoi douter puisque l’arrivée de CR7 à Al-Nassr a boosté son club à tous les niveaux. Son concurrent peut s’attendre à de bonnes nouvelles. Et les premiers échos sont plutôt bons. Al Watan explique que l’annonce de son transfert a généré plus de 61,5 millions de vues si on cumule toutes les publications sur le sujet.

La vidéo publiée lors de l’officialisation du transfert de Neymar a par exemple totalisé plus de 13,6 millions de vues sur Twitter. Une publication qui a été retweeté plus de 52 000 fois et qui a généré 105 000 likes sur les comptes Twitter en arabe et en anglais.

La suite après cette publicité

D’ailleurs, toutes les publications le concernant ont cartonné. Même chose sur le compte Instagram d’Al-Hilal avec plus de 5 millions de likes sur la vidéo de sa présentation. Elle avait été publiée simultanément sur le compte du joueur, qui a d’ailleurs 212 millions de followers sur ce réseau social (plus de 62 millions de followers sur Twitter et plus de 78 millions sur Facebook). Le post officialisant sa signature a, lui, été aimé par plus de 8,5 millions de personnes. Rappelons d’ailleurs au passage que pour chaque message publié sur ses réseaux sociaux où il fait la promotion de l’Arabie saoudite, Ney récolte 500 000 euros.

Ses maillots s’arrachent

Et il a déjà fait plusieurs posts depuis sa signature. Une arrivée qui a boosté les réseaux sociaux de son club puisque les médias locaux parlent d’une croissance de 100% sur ses diverses plateformes depuis l’officialisation du transfert de Ney, il y a moins de 24 heures. Al-Hilal, qui dispose à présent de plus de 790 000 abonnés sur la version anglaise de son compte Twitter, est suivi par plus de 11,3 millions de personnes sur la version arabe. Son compte Instagram, lui, totalise 6,1 millions de followers à présent. Et ce n’est pas terminé. Cela risque d’augmenter dans les prochains jours.

La suite après cette publicité

En ce qui concerne les maillots, les tuniques floquées au nom du numéro 10 se sont arrachées. Africa News explique que les fans sont venus des quatre coins du pays pour prendre d’assaut la boutique officielle d’Al-Hilal. Questionné par le média, un supporter présent sur place a confié : «je suis resté connecté sur le compte twitter d’Al-Hilal pendant plus de 2 heures jusqu’à ce que la nouvelle tombe. Quand j’ai vu que le maillot était disponible sur leur site, je suis directement venu au magasin avant qu’il ne soit plein et là ça fait 15 minutes que j’attends mon tour.»

Il fait déjà gagner de l’argent à son club

D’ailleurs, des vidéos où on peut voir la boutique du club bonde tournent sur Twitter. Mais pour le moment, en ce qui concerne les chiffres de vente, difficile de savoir pour le moment. Mais certains médias locaux évoquent 10 000 maillots vendus en quelques heures. D’autres parlent de plus de 60 000 tuniques déjà vendues. Ce qui est sûr, c’est que le succès est déjà là. Sur le site du club, il est d’ailleurs impossible d’accéder à la boutique en ligne à l’heure où nous écrivons ces lignes. Mais des sources sur place nous ont parlé d’un prix d’environ 90 euros.

La suite après cette publicité

Sur le site de l’équipementier d’Al-Hilal, à savoir Puma, les maillots domicile et extérieur (replica) 23-24 sont vendus à un peu moins de 100 euros. La marque allemande peut déjà se frotter les mains d’ailleurs. Tout cela donne déjà une petite idée de ce que l’écurie saoudienne peut empocher grâce à Ney. Concernant la billetterie, sa présence risque d’attirer du monde dans le stade. Comme pour les maillots, impossible de trouver des tickets sur le site officiel du club. Des sources présentes en Arabie saoudite nous ont précisé que les prix des billets étaient d’environ 46 euros (92 euros à la revente). Mais c’était avant l’arrivée de Ney. Nul doute que là encore Al-Hilal devrait faire le plein et s’en mettre plein les poches. Neymar, qui pourrait faire ses grands débuts samedi à domicile face à Al-Feiha, est la nouvelle poule aux œufs d’or de l’écurie saoudienne.