Argentine : Messi va jouer les deux matches !

Ce qui était souhaité par l'Argentine et beaucoup moins par le Paris Saint-Germain est en passe de se réaliser. Lionel Messi est plus que jamais en course pour disputer les deux matches prévus de sa sélection, contre l'Uruguay (le 13 novembre) et le Brésil (le 16 novembre).

La suite après cette publicité

Selon TyC Sports, c'est même une certitude : Lionel Messi va jouer contre ces deux adversaires. Le média argentin ne précise pas s'il pourra débuter la première rencontre, mais La Pulga est bien partie pour retrouver les terrains durant la trêve internationale, lui qui a manqué les deux derniers matches du PSG.