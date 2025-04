Neymar a refusé une offre stratosphérique du Real Madrid

En 2013, Neymar fait la sensation du football brésilien. À cette époque, c’est le FC Barcelone qui a réussi à attirer le jeune international auriverde dans ses filets moyennant un chèque de 57 M€. Depuis, la justice espagnole pense que l’opération a coûté au moins 83 M€, mais toujours est-il que les Blaugranas ont réussi à doubler leur ennemi juré, le Real Madrid. Pourtant, le célèbre agent André Cury, qui a travaillé pour le transfert de Neymar au Barça, a révélé que la Casa Blanca offrait beaucoup plus d’argent que les Catalans.

« Madrid a offert 100 millions d’euros de plus que Barcelone pour Neymar. 100 millions d’euros. Le joueur a préféré aller à Barcelone, évidemment avec notre travail, qui à l’époque était de travailler pour eux. Peut-être que si j’avais travaillé pour Madrid, Neymar aurait fini là-bas (rires). (…) Comme je vous l’explique, Madrid a offert 100 millions d’euros de plus que Barcelone. En plus du salaire, du transfert, de la pénalité à Barcelone de 40 millions d’euros parce qu’il avait un pré-accord avec eux, Madrid était prêt à payer 100 millions d’euros de plus que Barcelone, qui lui a donné un contrat de cinq ans. Au total, plus de 200 millions d’euros. Les paiements n’étaient pas annuels, il s’agissait plutôt de bonus. Ils lui ont offert beaucoup d’argent. À l’époque, j’ai fait le calcul et, si vous mettez ensemble Messi, Xavi, Iniesta et Busquets en 2013, les quatre n’ont jamais dépassé les 100 millions. Neymar est venu à Barcelone pour réaliser son rêve. Des trucs de foot », a-t-il confié à AS.