L’Eintracht Francfort s’offre Jean-Mattéo Bahoya

L’Eintracht Francfort semble apprécier le football français. Après avoir tenté une première fois de s’offrir les services d’Hugo Ekitike, le club allemand continue de prospecter et a réussi à boucler un dossier en Ligue 2. En effet, l’actuel sixième de Bundesliga vient d’annoncer l’arrivée du milieu offensif français Jean-Mattéo Bahoya en provenance de l’Angers SCO contre 13 millions d’euros (dont 4,5 en bonus). Il s’y engage jusqu’en juin 2029 et y portera le numéro 19.

Dans le communiqué annonçant sa signature, le directeur sportif Markus Krösche n’a pas caché sa joie quant à l’arrivée du joueur de 18 ans : «Jean-Mattéo Bahoya compte parmi les talents les plus prometteurs de France et correspond idéalement à notre profil d’exigences. Grâce à sa vitesse et à sa propension à marquer, il va enrichir notre jeu offensif.» En Ligue 2, le natif de Montfermeil a déjà inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives en 19 apparitions.