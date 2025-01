La pépite Eli Junior Kroupi met la pression sur le FC Lorient

Plus forte valeur marchande de Ligue 2, Eli Junior Kroupi tire son épingle du jeu depuis le début de la saison. A la mi-championnat, l’attaquant cumule 7 buts et 1 passe décisive en 12 rencontres, permettant aux Merlus d’être en tête. Sous contrat jusqu’en 2026, le joueur de 18 ans est courtisé par le RB Leipzig comme nous vous l’avons révélé il y a peu et a déjà fait l’objet d’une offre de prolongation de la part de son club. Mais celle-ci a été refusée, dévoile Arnaud Tanguy, le directeur général du FC Lorient, dans un entretien à Ouest-France. Pour autant, le dirigeant ne perd pas espoir.

«On parle prolongation avec Junior. On a déjà fait une première offre, puis une deuxième. On est dans l’échange. Si on fait cela, ce n’est pas pour le vendre maintenant. L’idéal serait qu’il fasse une saison pleine avec nous comme il est en train de le faire, et pourquoi pas une autre supplémentaire, espérons en Ligue 1. Il peut y avoir un scénario où il est vendu et il reste. Ce serait l’idéal. Est-ce possible ? Il est trop tôt pour le dire» indique-t-il, assurant au passage que les Bretons envisageaient entre une et deux ventes sur ce mercato.