Arsenal : mais que va faire Pierre-Emerick Aubameyang ?

Ce dimanche, Pierre-Emerick Aubameyang a dû se réveiller avec le sourire. En effet, l'international gabonais a soulevé, samedi soir, un trophée avec Arsenal. Les Gunners se sont imposés en finale de la FA Cup et terminent parfaitement la première saison de Mikel Arteta sur le banc. Les Blues de Chelsea, malgré l'ouverture du score, n'ont pu faire mieux que s'incliner face à des joueurs qui avaient plus envie (1-2).

Grâce à cette victoire, les pensionnaires de l'Emirates Stadium joueront la Ligue Europa l'année prochaine, leur campagne en Premier League (une huitième position) ne leur avait pas permis de valider un ticket pour l'Europe. Toutefois, avec quel effectif vont-ils se présenter dans le Royaume et sur les pelouses continentales ? Le meilleur buteur du club cette saison, auteur d'un doublé hier, sera-t-il encore présent ?

Il aimerait le Barça

Là est toute la question. Aubameyang (31 ans) est encore sous contrat pour une année avec les Canonniers et il a peut-être achevé sa carrière londonienne sur ce doublé et ce titre. En effet, depuis quelques années maintenant, son nom circule pour venir à Barcelone, et évoluer avec Lionel Messi et Antoine Griezmann notamment. Il a toujours été un plan B, mais que se passera-t-il cet été ?

S'il ne part pas cet été, il faudra qu'il prolonge son contrat sinon, Arsenal risque de le voir partir libre à l'issue de la saison prochaine. Pour le moment, son coach, Mikel Arteta, ne s'inquiète pas plus que cela. « Je pense qu’il veut rester, il s’agit maintenant de conclure un accord. Nous sommes sur la bonne voie et il représente une grande partie de notre projet », a-t-il lâché ce samedi. Aux dernières nouvelles, le Gabonais demandait un salaire XXL pour rester...