Les 30 plus gros salaires de Ligue 1 dévoilés !

Comme chaque année, c’est l’un des classements les plus attendus. Mais c’est aussi l’un des moins surprenants. Après avoir dévoilé les salaires des entraîneurs de Ligue 1 les plus gâtés, L’Équipe s’est attelé à en faire de même avec les joueurs. Un top 30 des plus gros émoluments qui peut donner parfois des vertiges. Le quotidien a tout d’abord annoncé que la masse salariale globale de la L1 a augmenté depuis la saison 2018/2019, passant de 1,38 milliard d’euros à 1,73 milliard d’euros cette année.

La suite après cette publicité

Une hausse qui s’explique en grande partie par l’activité du Paris Saint-Germain. Sur la même période, le poids de l’effectif francilien est en effet passé de 370 M€ à 629 M€. Une augmentation spectaculaire due majoritairement au dernier mercato estival qui a vu des joueurs tels que Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi débarquer. Quatre de ces cinq renforts sont arrivés libres de tout contrat, ce qui leur a permis de négocier des salaires encore plus élevés. Quatre d’entre eux figurent d’ailleurs dans le top 10 des joueurs les mieux rémunérés de France.

Le PSG écrase tout

Le premier reste Neymar. Sportivement à la peine, le Brésilien se porte mieux financièrement avec ses 4,083 M€ bruts par mois. Derrière lui, on retrouve Lionel Messi (3,375 M€) et Kylian Mbappé (2,220 M€). La différence de traitement entre le champion du monde français et ses deux aînés peut frapper, mais il convient de rappeler qu’il a repoussé plusieurs offres de prolongation plus élevées. De son côté, Sergio Ramos est apparu à seulement cinq reprises sous le maillot du PSG. Ce qui ne l’empêche pas de toucher 791 666€ bruts tous les mois.

Outre un top 10 entièrement composé de joueurs du PSG, les principales informations de ce top 30 sont nombreuses. Il faut aller à la 15e place pour rencontrer un joueur n’appartenant pas aux Rouge-et-Bleu (Wissam Ben Yedder, Monaco, 650 000€). Sur les vingt premiers, seuls l’international français et son coéquipier espagnol Cesc Fabregas (600 000€) empêchent Paris de faire une razzia. Enfin, le joueur de l’Olympique de Marseille le mieux payé est Cédric Bakambu (23e avec 416 000€ mensuels). Arkadiusz Milik est 25e (400 000€), Dimitri Payet est 29e (350 000€). Côté lyonnais, seulement trois Gones figurent dans ce classement : Tanguy Ndombele (27e, 350 000€), Jérôme Boateng (28e, 350 000€) et Anthony Lopes (320 000€).

Top 10 des joueurs les mieux payés de Ligue 1 (salaires bruts mensuels) :

Neymar : 4,083 M€

Lionel Messi : 3,375 M€

Kylian Mbappé : 2,220 M€

Marquinhos : 1,2 M€

Marco Verratti : 1,2 M€

Achraf Hakimi : 1,083 M€

Keylor Navas : 1 M€

Angel Di Maria : 950 000€

Georginio Wijnaldum : 916 000€

Gianluigi Donnarumma : 916 000€



...