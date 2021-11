Liga : Bilbao et Grenade se partagent les points

En ouverture de la quinzième journée de Liga, Bilbao (8e, 19 pts) accueillait Grenade (17e, 11 pts) dans l'antre de San Mamés, ce vendredi à 21 heures. Auteurs d'un très bon début de saison, les Zuri-gorriak marquaient, cependant, quelque peu le pas ces dernières semaines avec une série décevante de trois matches nuls et une défaite lors des quatre dernières rencontres. Tenu en échec sur le terrain de Levante (0-0) la journée passée, Bilbao avait donc à cœur de se reprendre face aux Nazaríes, englués dans les profondeurs du classement et qui restaient sur deux défaites consécutives face à l'Espanyol (0-2) puis contre le Real Madrid (1-4).

La suite après cette publicité

Une rencontre qui allait parfaitement débuter pour Bilbao, bien lancé par Raul Garcia qui ouvrait le score dès les premières minutes (1-0, 10e). Mais Grenade réagissait rapidement et Darwin Machis remettait les deux formations dos à dos (1-1, 25e). Dans la foulée, les Nazaríes parvenaient même à doubler la mise par l'intermédiaire de son buteur Jorge Molina (1-2, 34e) et rentraient en tête à la pause. Un duel ouvert et spectaculaire marqué notamment par trois poteaux touchés (2 pour Grenade, 1 pour Bilbao) où les locaux, globalement dominateurs, finissaient par revenir au score suite au but contre son camp du malheureux Luis Maximiano (2-2, 76e). Avec ce nul (2-2), Bilbao - qui a terminé la rencontre à dix après l'expulsion d'Inigo Martinez - reste 8e de Liga. De son côté, Grenade grimpe provisoirement à la 16e place.

Le classement complet de la Liga

Le classement des buteurs