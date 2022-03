Barrages Mondial 2022 : la liste du Portugal

Fernando Santos vient d'annoncer la liste des joueurs convoqués pour le Portugal pour la demi-finale des barrages pour le Mondial 2022 au Qatar contre la Turquie, le 24 mars, en l'absence de Renato Sanches, Ruben Dias et Nelson Semedo blessés.

On notera évidemment la présence de Cristiano Ronaldo mais aussi le retour de Cédric et les convocations de Gonçalo Inacio, Matheus Nunes, Otavio, Diogo Costa ou encore Pepe qui évoluent en Liga Bwin. Si la Seleção l'emporte contre les Turcs, elle défiera le vainqueur de l'autre demi-finale entre l'Italie et la Macédoine du Nord.

La liste

Gardiens : Anthony Lopes (OL), Diogo Costa (Porto), Rui Patrício (AS Roma)

Défenseurs : Cédric Soares (Arsenal), Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting CP), José Fonte (LOSC), Pepe (Porto), Nuno Mendes (PSG), Rafael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Milieux : Danilo (PSG), Rúben Neves (Wolverhampton), William Carvalho (Betis), Bruno Fernandes (Manchester United), João Moutinho (Wolverhampton), Matheus Nunes (Sporting CP), Otávio (Porto), Bernardo Silva (Manchester City)

Attaquants : André Silva (Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Gonçalo Guedes (Valence CF), Diogo Jota (Liverpool), João Félix (Atlético de Madrid), Rafael Leão (AC Milan)