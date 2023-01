Betis : Nabil Fékir absent plusieurs semaines

Coup dur pour Nabil Fékir (29 ans). Touché au mollet lors de la demi-finale de Supercoupe d’Espagne perdue par le Real Betis face au FC Barcelone aux tirs au but (2-2, 4 TAB à 2), après avoir arraché la prolongation pour le club sévillan, le champion du monde 2018 ne devrait pas refouler pas les pelouses pendant un petit moment. C’est ce qu’a fait comprendre son entraîneur, Manuel Pellegrini.

« Il a une petite lésion au mollet et ne sera pas dans le groupe, a d’abord lâché le coach du Real Betis en conférence de presse, avant le 8e de finale de Coupe du Roi contre Osasuna mercredi (21h). On verra comment sa blessure va évoluer. Maintenant, on ne peut pas vraiment dire combien de semaines ça va durer, mais pour demain (mercredi) il est écarté. » Fékir a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives en 15 matchs cette saison.

