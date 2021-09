Nantes - Nice : les compositions officielles

La cinquième journée de Ligue 1 se poursuit, ce dimanche à 17 heures, avec une rencontre entre le FC Nantes et l'OGC Nice à la Beaujoire. Alors que les Azuréens ont pris acte, mercredi, des sanctions de la commission de discipline de la Ligue suite aux incidents intervenus face à l'OM, le Gym, pénalisé d'un retrait d'un point et d'un match à rejouer à huis clos et sur terrain neutre, va tenter de confirmer son bon début de saison. Pour ce match, Christophe Galtier a donc décidé d'aligner son traditionnel 4-4-2. Devant Benitez présent dans les buts, Daniliuc, Todibo, Dante et Bard formeront le quatuor défensif. Dans l'entrejeu, le duo Lemina-Rosario sera soutenu par Boudaoui et Stengs sur les côtés. Sur le front de l'attaque, Dolberg est associé à Gouiri, auteur de 3 buts depuis le début de saison.

Andy Delort, la nouvelle recrue niçoise, démarre sur le banc. En face, pour tenter de contrarier les plans des Aiglons, Antoine Kombouaré a choisi de se présenter en 4-5-1. Dans les buts, Lafont sera protégé par une ligne de quatre défenseurs composée de Corchia, Castelletto, Pallois et Fabio. Au cœur d'un milieu fourni, Girotto et Chirivella assureront le double pivot, bien accompagnés par Bukari et Simon, respectivement sur l'aile droite et gauche. Légèrement en retrait de Kolo Muani, placé à la pointe de l'attaque, Blas sera chargé de mener le jeu des Canaris.

Les compositions officielles au coup d'envoi

FC Nantes : Lafont - Corchia, Castelletto, Pallois, Fabio - Girotto, Chirivella, Bukari, Blas, Simon - Kolo Muani.

OGC Nice : Benitez - Daniliuc, Todibo, Dante, Bard - Boudaoui, Rosario, Lemina, Stengs - Dolberg, Gouiri.

Le XI du FC Nantes

Le XI de l'OGC Nice