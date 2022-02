Ligue 1 : l'OGC Nice retrouve la victoire face à Angers

La 25e journée de championnat se poursuivait avec un match pour le moins sympathique pour lancer ce dimanche. Deux équipes bien distancées au classement - les Niçois étaient troisièmes au coup d'envoi, les Angevins treizièmes - mais sur une dynamique assez mauvaise, avec deux défaites de rang pour les locaux, et trois échecs consécutifs pour les visiteurs. Autant dire que les deux formations avaient à coeur de se relancer, avec des joueurs qui avaient aussi à prouver, comme Andy Delort, qui peine à enfiler les buts ces derniers temps. Pour ce match, Christophe Galtier alignait notamment Dolberg aux côtés de l'international algérien, avec Kluivert et Boudaoui sur les ailes. En face, Gérald Baticle pouvait notamment compter sur Mohamed-Ali Cho, Angelo Fulgini ou Sofiane Boufal.

Très vite, les Aiglons mettaient la pression devant les cages angevines. Andy Delort et Thuram notamment signaient quelques premières situations chaudes pendant le premier quart d'heure, alors que Dolberg voyait sa frappe à ras de terre frôler le poteau gauche (15e). Cho répliquait dans la foulée, mais là aussi, ça passait à quelques centimètres du montant (16e). La rencontre était plutôt plaisante, et le premier but n'allait pas tarder à tomber. Lancé par Bard, Justin Kluivert prenait le dos de la défense et battait Petkovic en plaçant le cuir entre ses jambes. Le ballon terminait sa course dans le fond des filets malgré une tentative de sauvetage de Romain Thomas (1-0, 19e).

Les Niçois, sereins pendant tout le match

Bien dans leur match, les troupes de Galtier ne tremblaient pas vraiment et Dolberg était proche de doubler la mise (35e). Seul Bentaleb venait légèrement inquiéter Benitez avec cette frappe à la 40e. Pas de quoi déstabiliser une formation niçoise certes sans Gouiri, de retour de blessure, mais avec des idées dans les derniers mètres. Avantage logique pour les locaux à la pause donc. Au retour des vestiaires, Nice continuait de jouer assez haut, tant sur les séquences offensives que défensives, donnant ainsi la sensation de vouloir aller chercher ce deuxième but assez rapidement.

Une fois encore, Dolberg était dans les bons coups devant, mais Thomas répondait présent (62e). Amine Gouiri entrait en jeu à sa place quelques minutes plus tard et apportait directement du danger devant. Andy Delort pensait avoir fait le break, mais son but de la tête était annulé en raison d'un hors jeu (66e). Juste après, il voyait sa tentative de piqué passer assez près du cadre de Petkovic (69e). Nice continuait de pousser, via Delort toujours, mais ce deuxième but se faisait attendre... et il n'est finalement jamais arrivé. Les trois points en poche, Nice revient à un point de l'OM en attendant le résultat du match des Phocéens face à Clermont, et reprend quatre points d'avance sur Strasbourg.

