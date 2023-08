JT Foot Mercato : l’AS Monaco va dynamiter la fin de mercato !

L’ASM s’active pour se renforcer !

L’AS Monaco doit recruter un attaquant après la grave blessure de Breel Embolo. Le Suisse souffre d’une rupture des ligaments croisés et sera absent pour le reste de la saison. L’ASM s’apprête également à perdre Kevin Volland qui est en partance vers l’Union Berlin. Selon nos informations, un accord de principe a été trouvé entre Monaco et le club allemand. Les Berlinois vont ainsi racheter la dernière année de contrat don joueur en échange de 4 M€ plus 1,5 M€ de bonus. La direction monégasque a donc érigé en priorité le recrutement de Folarin Balogun qui a flambé la saison dernière au Stade de Reims avant de retourner à Arsenal. Selon nos informations, l’attaquant de 22 ans s’est mis d’accord avec les Monégasques. Pour conclure le deal, Monaco va devoir payer le prix fort car Arsenal réclame au minimum 50 M€ pour lâcher son joueur. En cas d’échec dans ce dossier, le profil de Patson Daka est aussi étudié. Selon L’Équipe, le profil de l’avant-centre zambien de Leicester est ciblé, Monaco a entamé des négociations pour un potentiel transfert. L’attaquant est emballé par le projet monégasque. Deivid Washington est aussi dans les petits papiers du club azuréen qui est sur le point de remporter son bras de fer avec Chelsea. Considéré comme l’un des plus grands talents en devenir du club de Santos, le joueur de 18 ans a tapé dans l’œil de l’ASM qui fait des pieds et des mains pour le recruter avec une offre de 18 M€. Le club du Rocher cherche aussi à se renforcer en défense et a plusieurs pistes. La dernière en date mène à Davinson Sanchez, le joueur de Tottenham. Selon L’Équipe, l’ASM réfléchit à formuler une offre dans les prochains jours pour le défenseur central de 27 ans. L’ASM a officialisé l’arrivée d’un nouveau défenseur en la personne de Stéphane Singo. Le latéral droit ivoirien a signé pour les 5 prochaines saisons et il va coûter 10 M€ au club de la Principauté. Toujours en défense, Monaco et Fulham sont proches d’un accord pour le transfert de Tosin Adarabioyo. Monaco a proposé 7 M€ et dispose des faveurs du joueur, mais pour le moment le dossier patine à cause de son agent qui veut le placer à Tottenham.

L’OM doit trouver 40 M€ !

À Marseille, l’élimination en C1 risque d’avoir quelques répercussions, notamment sportives au niveau de la fin du mercato. Et le manque à gagner d’une qualification en phase de poules pourrait être comblé avec une belle vente. Selon L’Équipe, l’OM doit trouver 40 M€ ! Forcément, Mattéo Guendouzi est poussé vers la sortie, car il possède une grosse valeur marchande. Les Phocéens espèrent en tirer près de 25 M€, le Français est dans le viseur de l’Inter et de la Lazio. C’est la grosse vente qu’attend le club olympien, qui doit encore gérer plusieurs cas, dont celui de Ruslan Malinovskyi qui pourrait faire son retour en Italie.

Les officiels du jour :

Annoncé tout proche de Lens, Chuba Akpom va finalement découvrir l’Eredivisie. L’attaquant de Middlesbrough vient de s’engager en faveur de l’Ajax Amsterdam. Les Lanciers ont déboursé 12 M€ pour se l’offrir. Yusuf Demir va avoir l’occasion de se relancer. Dans le dur avec Galatasaray, l’ailier autrichien de 20 ans vient d’être prêté jusqu’à la fin de la saison au FC Bâle en Suisse. Après une saison compliquée à l’AC Milan, Charles de Katelaere quitte le club, mais reste en Lombardie. Le milieu offensif belge est prêté avec option d’achat à l’Atalanta. Des nouvelles de Santi Cazorla qui n’a pas encore raccroché les crampons. À 38 ans, l’ancien joueur de Villarreal et d’Arsenal est de retour en Espagne. Après trois ans passés au Qatar, le milieu de terrain s’est engagé au Real Oviedo, son club formateur. Nouvelle destination pour Marko Arnautović qui quitte Bologne où il était encore sous contrat jusqu’en 2025. L’attaquant autrichien rejoint l’Inter sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le FC Porto a officialisé l’arrivée d’Alan Varela, milieu de terrain défensif argentin de 21 ans qui évoluait à Boca Juniors. Il s’est engagé jusqu’en 2028.