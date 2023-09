SPL : pas de podium pour Al-Ettifaq et Al-Ahli qui se neutralisent

La 8ème journée de Saudi Pro League s’achevait ce samedi soir avec deux dernières confrontations. La première offrait d’ailleurs un beau duel de haut de tableau entre Al-Ahli et Al-Ettifaq. Les deux équipes pouvaient notamment revenir sur le wagon de tête du championnat saoudien, mené par Al-Hilal, en cas de victoire. Malgré cet enjeu, les deux formations n’arrivaient pas à faire la différence et elles devaient finalement concéder un match nul. Un très bon résultat pour les coéquipiers de Jordan Henderson qui étaient dominés dans tous les compartiments du jeu.

Après ce partage, Al-Ettifaq conforte sa cinquième place juste devant son adversaire du soir et concurrent direct aux premières places du championnat saoudien. Dans l’autre rencontre de la soirée, le Damac FC prenait le meilleur sur Al-Khaleej grâce à deux réalisations signées Farouk Chafaï (43e, 0-1) et Georges-Kévin Nkoudou (56e, 0-2). Grâce à cette belle victoire, les coéquipiers du dernier buteur sortent de la zone rouge et occupent désormais la 12ème place de Saudi Pro League, à seulement un petit point de leur adversaire du soir.