L’AC Milan explose en coulisses

L’AC Milan est en crise. L’élimination mardi soir en 1/16e de finale de la Ligue des champions face au Feyenoord Rotterdam a été la goutte de trop pour les Lombards. Des Lombards qui pensaient avoir réglé quelques soucis en se séparant de Paulo Fonseca à la fin du mois de décembre et en nommant Sérgio Conceição. Mais la magie n’a duré que quelques rencontres pour le Portugais, qui s’est mis une grande partie de ses joueurs à dos. Certains sont d’ailleurs déjà partis au mercato d’hiver, à l’image d’Alvaro Morata (Galatasaray) ou de Davide Calabria, qui a été exfiltré en prêt à Bologne après sa prise de bec avec l’ancien coach du FC Porto. Mais ils ne sont pas les seuls à ne pas adhérer aux méthodes de Conceição.

40 M€ attendus pour Theo Hernandez

La Repubblica révèle que Christian Pulisic a réclamé son départ cet hiver après des tensions nées à Zagreb en C1. Mais l’Américain a démenti. Youssouf Fofana, lui, n’accroche pas vraiment avec lui. Idem pour Theo Hernandez. Mais le Français n’est pas trop en mesure de se plaindre puisqu’il est dans le collimateur de son club après son match catastrophique de mardi soir. Après avoir écopé d’un premier carton jaune face à l’équipe néerlandaise (44e), il a été expulsé après une simulation grotesque à la 51e, laissant son équipe à 10 contre 11. Dans la foulée, les Rossoneri ont été éliminés et Theo Hernandez s’est pris une vague de haine et de critiques de la part des tifosi, de la presse italienne et d’anciens joueurs de la maison.

Dans de sales draps, l’international tricolore, qui va écoper d’une amende de la part de son club après son expulsion bête, voit aussi son avenir menacé. Hier, La Gazzetta dello Sport a indiqué que le joueur sous contrat jusqu’en 2026 n’aura ni augmentation de salaire (il veut le même salaire que Rafael Leão soit 7 M€ par an, ndlr), ni prolongation. Son départ est vivement souhaité cet été. Une information confirmée ce jeudi par La Repubblica, qui précise que le prix du joueur tricolore a été fixé à 40 M€. Il s’agit du même montant que l’offre de Como refusée par le Français lors du dernier mercato. La Gazzetta dello Sport ajoute, elle, qu’il sera vendu cet été ou qu’il partira au plus tard l’été prochain.

Conceição menacé, un DS recherché

Concernant son temps de jeu, c’est son entraîneur qui tranchera. Le Corriere della Sera précise, de son côté, qu’il aura une offre de prolongation de contrat mais au même salaire qu’actuellement, histoire de lui faire comprendre que Milan ne fera pas d’efforts pour le retenir. Toutefois, si le club peut éviter un départ libre, il le prolongera aux conditions citées précédemment. Si les informations sont multiples, tous les médias se rejoignent pour dire que la porte est grande ouverte pour le frère de Lucas Hernandez. Mais il n’est pas le seul à être menacé. C’est aussi le cas de Sérgio Conceição, qui compte sur une qualification pour la prochaine C1 pour sauver sa peau. Mais selon la GdS, cela ne comptera pas aux yeux de ses patrons. Il n’est pas exclu qu’il soit remercié avant la fin de la saison vu les tensions entre lui et son groupe.

Du côté de la direction, où Zlatan Ibrahimovic devrait continuer dans son rôle de conseiller sportif, il y aura aussi du changement. La Repubblica explique que les Rossoneri cherchent activement un nouveau directeur sportif pour relancer la machine. Les noms de Fabio Paratici, passé par la Juventus et Tottenham, et d’Andrea Berta (Atlético de Madrid) sont cités. La Gazzetta dello Sport confirme et ajoute les noms de François Modesto, ancien de Monza, et d’Igli Tare. Milan estime qu’il faut une forte personnalité expérimentée capable de mener le projet sportif d’une main de fer. Car l’élimination en C1 a été vécue comme un terrible coup de massue par les Lombards, qui pensaient aller plus loin dans le tournoi après avoir massivement investi lors du mercato. Cette sortie de route prématurée leur a aussi fait perdre 11 M€, que le club aurait récupéré avec une place au tour suivant.