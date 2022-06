Ahmed Touba signe à l'Istanbul Başakşehir

Son nom parlera forcément aux suiveurs de l'équipe d'Algérie et de la team DZ, mais sans doute moins au grand public. Pourtant, Ahmed Touba fait partie de la nouvelle génération de Fennecs qui tapent à la porte de l'Equipe d'Algérie. A 24 ans, ce solide défenseur formé en Belgique reste sur deux belles saisons avec le RKC Waalwijk en Eredivisie, le championnat de première division des Pays-Bas et a tapé dans l'oeil de Djamel Belmadi qui lui a offert ses premières sélections avec l'équipe nationale.

La suite après cette publicité

Des performances en constante progression qui font de cet adepte du tacle un élément très courtisé à un an de la fin de son contrat avec le club d'Eredivisie. De nombreux clubs européens et même de Ligue 1 (Angers, OM) se sont penchés sur son cas mais c'est finalement en Turquie du côté de l'Istanbul Başakşehir qu'il va donner un nouvel élan à sa carrière grâce notamment à à l'ancien joueur devenu agent Mehdi Benatia, impliqué dans le dossier. Ahmed Touba, qui a été convaincu par le projet sportif du club stambouliote et du discours du coach Emre Belezoglou, s'est engagé pour trois saisons (+ 1 en option) avec le 4e du championnat de Super Lig. Il portera le n°59.