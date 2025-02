PSG : le patron Ousmane Dembélé affole l’Europe

Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé. Ces dernières années, Nasser Al-Khelaïfi s’est souvent vanté d’avoir les meilleurs joueurs du monde au sein de son club. Et il pourrait tenir ce genre de propos sur Ousmane Dembélé. Longtemps critiqué, l’international tricolore est dans la forme de sa vie. En effet, il enchaîne les buts comme les prestations réussies. La preuve encore hier face à Brest lors du barrage aller de la Ligue des champions. Titulaire au coup d’envoi, Dembouz, dans tous les bons coups, a terminé la rencontre avec deux nouveaux buts au compteur. Élu homme du match par la Rédaction FM avec la note de 7,5, il a aussi été salué par les autres médias français.

L’Equipe lui a attribué la note de 8 et a parlé de son «réalisme fou». De son côté, Le Parisien a été encore plus généreux avec un 8,5. Le journal français a ajouté :« en ce moment, tout ce qu’il touche se transforme en or.» Le Figaro s’est aussi enflammé pour lui. «Les superlatifs manquent. On a un temps pu penser à un coup de chaud ponctuel. Le coup de chaud dure. Et prend des proportions zlatanesques, mbappesques ou neymaresques, à votre convenance. Ousmane Dembélé est inarrêtable depuis le début de l’année. Les chiffres sont éloquents, frappants, hallucinants quand on se souvient de la faculté de l’intéressé à vendanger, à rater, à gâcher.»

Dembouz met tout le monde d’accord

Le Figaro ajoute: «c’était il n’y a pourtant pas si longtemps. Déjà 23 buts depuis le début de la saison, contre seulement 6 en 2023-24 et 14 pour son record sur une campagne. Et en 2025, c’est l’orgie : un but au Trophée des champions face à Monaco, deux face à Saint-Étienne, un contre Manchester City, un face à Reims, triplé à Stuttgart et à Brest, doublé contre Monaco. «Dembouz» a de nouveau vu double mardi, à Guingamp, lors de la victoire parisienne contre le Stade brestois (0-3), en barrage aller de Ligue des champions. Personne ne l’arrête plus.» À l’étranger aussi, tout le monde s’agenouille devant ce nouveau Ousmane Dembélé. En Espagne, où il a passé plusieurs années au Barça, on est emballé par cette version du joueur.

C’est le cas de Sport : «le footballeur français vit le meilleur moment de sa carrière et il semble qu’il ne puisse pas jouer un mauvais match en 2025. Son match contre Brest fut une nouvelle fois une prestation impeccable.» Idem pour Mundo Deportivo : «un doublé d’Ousmane, qui traverse le meilleur moment de sa carrière, a été fondamental pour l’équipe de Luis Enrique qui s’est imposée 0-3 face à Brest lors du match aller des éliminatoires (…) Dans ce qui a été un triomphe choral pour les hommes de Luis Enrique, le soliste Ousmane Dembélé s’est particulièrement distingué , marquant deux des trois buts de son équipe, confirmant qu’il traverse le meilleur moment de sa carrière.»

L’Europe à ses pieds

En Allemagne, où il a joué au BVB, on est sous son charme. «À Brest, Ousmane Dembélé a évolué au centre de l’attaque et non sur son aile droite bien-aimée. Il est actuellement trop fort devant le but. Et peut-être pourra-t-il propulser le PSG en huitièmes de finale après une phase de championnat faible et remporter le titre tant attendu.» En Italie, la Gazzetta dello Sport a écrit à son sujet : «Dembélé est écrasant : doublé également à Brest. Le PSG se passe de Kvara.» Outre la presse, plusieurs personnalités du monde du foot sont également séduites par lui, à l’image d’Antoine Kombouaré dans L’Equipe.

«Au milieu Vitinha a été omniprésent mais le joueur qui fait mal, le facteur X, c’est Dembélé. C’est l’homme du match, il est tout près du triplé. Il a refroidi le stade sur le deuxième but. Il donne confiance à son équipe, il fait reculer la défense adverse. Il incarne cette attaque qui se créait des occasions mais marquait peu en phase de groupes. Aujourd’hui (mardi) c’est l’inverse, il en faut très peu au PSG pour marquer. Le deuxième but, ce n’est même pas encore une occasion ! Les trois de devant (Barcola, Dembélé, Doué) ont progressé individuellement et collectivement, parce qu’ils se cherchent sur le terrain. En première, je revois la reprise juste à côté de Barcola sur le centre de Doué : comment tu peux défendre là-dessus ?» Sur un nuage, Dembouz espère poursuivre sur cette lancée en 2025, lui qui est considéré par certains comme le meilleur joueur du monde actuellement.