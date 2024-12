Paris FC : la Famille Arnault veut s’offrir un club historique de Serie A

C’est un secret de polichinelle, mais la Famille Arnault a officiellement annoncé le rachat du Paris FC. Une information qui a fait son boucan dans la presse économique européenne, dépassant même les frontières françaises. Cette transaction concerne également le groupe Red Bull qui récupère environ 15 % des parts, tandis que la famille Arnault devient actionnaire majoritaire à hauteur de 55% d’abord puis de 85% d’ici 2027. Le Paris FC avait ainsi organisé une grande conférence de presse le mois dernier au siège du PFC à Orly, en présence du président Pierre Ferracci mais surtout de Antoine Arnault, fils de Bernard et futur président du club parisien. Il avait sauté sur l’occasion pour présenter les grandes lignes du futur Paris FC qui se voudra toujours populaire et formateur à l’identité pleinement parisienne. Antoine Arnault avait aussi expliqué les raisons qui l’ont poussé à investir dans le football.

La suite après cette publicité

Et s’il avait fait de grandes promesses en soulignant son envie de s’installer durablement à Paris, son rêve pourrait dépasser le Mont-Blanc. Dicté par sa passion, le fils du fondateur du groupe LVMH qui détient notamment Louis Vuitton, Dior, Givenchy ou encore Moët Hennessy avait affirmé à ce sujet : «c’est un projet familial, un projet que l’on a initié avec mes frères et ma sœur. On a trouvé que c’était une bonne idée d’investir dans un projet différent de nos activités classiques. On en a longuement discuté, on a étudié un certain nombre d’options. Certains d’entre nous ont la passion du foot, c’est mon cas. C’est le sport populaire que j’aime par-dessus tout. J’ai une petite nostalgie de ces moments, peut-être une nostalgie d’un début de vieux boomer qui traîne. La seule chose qui réunit toutes les générations est le sport». Mastodonte de la mode, le groupe français a forcément des liens avec l’Italie, autre pays réputé dans le milieu de la mode. Tout cela pourrait bientôt s’illustrer dans le foot.

Sauver un géant italien

Selon les informations du journal Il Secolo XIX, confirmées par Calcio e Finanza, la Famille Arnault pourrait bien s’offrir le Genoa, plus vieux club de football en Italie qui a remporté 9 Scudetti. Un nom qui n’est effectivement pas tout à fait nouveau dans l’actualité, étant donné qu’un intérêt de la famille française avait déjà circulé ces dernières années. Même si l’entrée d’un nouveau partenaire est tout sauf une lointaine hypothèse, la position de Bernard Arnault et de son fils Antoine reste au second plan étant donné qu’aucune confirmation n’est encore arrivée quant à une volonté d’investir à Gênes. Toujours d’après la presse italienne, l’alternative au groupe LVMH mène toujours à la France et concernerait le géant pétrolier TotalEnergies qui pourrait aussi être intéressé à l’idée d’investir dans le football italien ayant des liens étroits avec l’entreprise italienne Erg spécialisée dans les énergies renouvelables et basée à Gênes justement. Pour rappel, comme nous vous le révélions en exclusivité le mois dernier, le réseau Red Bull accélère les négociations pour investir en Italie et le Genoa était déjà mentionné comme une possibilité. Sachant les nouvelles relations entre LVMH et Red Bull, l’idée d’une nouvelle collaboration en Ligurie pourrait donc être réelle. À l’image du Red Star en France, également en proie à de gros soucis financiers après la faillite de la société américaine 777 Partners, le Genoa, qui avait aussi été racheté par ces mêmes propriétaires américains, traverse un véritable brouillard. La semaine qui vient de commencer pourrait être décisive pour l’avenir du Genoa.

La suite après cette publicité

Ce qui catalyse l’attention collective des supporters n’est pas tant le choc prévu dimanche soir à San Siro contre l’AC Milan, mais plutôt la réunion des membres de la direction prévue le samedi. Deux points destinés à changer substantiellement le destin du plus ancien club d’Italie seront à l’ordre du jour : la ratification de la sortie définitive de 777 Partneras de la direction du club. Les trois membres appartenant à la holding américaine encore présents au conseil d’administration de Genoa (Steven Pasko, Joshua Wander et Adam Weiss) quitteront officiellement leurs fonctions. L’assemblée votera également une augmentation de capital de 45 millions d’euros. Un chiffre qui permettra au Grifone de faire face à toutes les dépenses prévues jusqu’à la fin de la saison et qui pourrait aussi ouvrir la voie à l’entrée d’un nouvel actionnaire majoritaire. Si la Famille Arnault venait à verser cette somme dans les caisses des Rossoblu, elle prendrait ainsi les trois quarts des actions du club, devenant ainsi son principal propriétaire. Comme si cela ne suffisait pas, le créancier américain A-Cap, présent dans l’actionnariat du Genoa et proche de 777 Partners, est accusé par le ministère américain de la Justice de fraude à grande échelle et de blanchiment d’argent. L’audience s’ouvre à New York ce jeudi dans le procès Leadenhall, qui implique donc 777 Partners et A-Cap. Il est encore trop tôt mais le Genoa de Patrick Vieira pourrait devenir d’ici les prochains mois un club satellite du Paris FC…