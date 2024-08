Liga : le Real Madrid d’un Kylian Mbappé décevant doit se contenter d’un match nul à Majorque

Après avoir remporté son premier trophée de la saison contre l’Atalanta Bergame, le Real Madrid se déplaçait ce dimanche soir sur la pelouse du stade de Son Moix pour y défier Majorque, lors de la première journée de la Liga. Les hommes de Carlo Ancelotti voudront tenter de faire le premier doublé en championnat depuis la saison 2007/2008 et devaient ainsi commencer par s’imposer ce soir sur un terrain assez difficile. Pour ce faire, le technicien italien a aligné un 4-3-3 avec une attaque composée de Rodrygo, Kylian Mbappé et Vinicius. Aurélien Tchouaméni était titulaire dans l’entrejeu aux côtés de Fede Valverde et Jude Bellingham, avec du classique en défense où l’on retrouvait Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rüdiger et Ferland Mendy. Du côté de Majorque, l’ancien joueur de l’OL, Sergi Darder était dans le onze de départ. L’entame de la rencontre était un peu compliquée pour le Real Madrid sur les premières minutes.

Sur un centre repoussé par Militao, Dani Rodriguez a contrôlé le ballon et a envoyé une volée en se retournant qui a rasé le poteau de Courtois (5e). Mojica a ensuite décoché une lourde frappe de l’entrée de la surface dégagée en corner par Courtois (6e). Titulaire pour sa grande première en Liga, Kylian Mbappé s’est rapidement illustré. Sur un contre, le Français est parti tout seul et a fait une course de 80m sans donner le ballon à Vinicius avant de s’écrouler dans la surface. Mais l’arbitre n’a pas bronché (8e). Après une superbe connexion entre Bellingham et Mbappé, Vinicius a donné le ballon avec une talonnade à Rodrygo, qui s’est remis sur son pied droit avant de nettoyer la lucarne et ouvrir le score pour les Merengues (13e, 0-1). Par deux fois ensuite, Kylian Mbappé a essayé de doubler la mise mais sans succès (25e, 36e). Sa première frappe n’était pas cadrée, tandis qu’il était trop court pour bien reprendre la seconde. A la pause, le Real Madrid menait.

Muriqi et Majorque dominent le Real !

En seconde période, les Madrilènes ont été bien trop imprécis dans le dernier geste quand ils approchaient l’entrée de la surface, notamment au retour des vestiaires et c’est ainsi qu’ils ont été punis. Sur un corner de Dani Rodriguez, Muriqi, laissé tout seul au marquage par Mbappé et Rodrygo, a repris le ballon de la tête au second poteau pour égaliser (53e, 1-1). Et sur un très bon centre de Costa, Muriqi a croisé sa tête qui a fini dans les gants de Courtois. Il était proche du doublé (56e). Le Real Madrid a néanmoins tenté de réagir. Sur une bonne passe de l’extérieur de pied de Bellingham, Mbappé a reçu le ballon dans la surface, s’est remis sur son pied droit mais n’a pas trompé Greif qui a sorti une belle parade (62e). S’il a eu plusieurs occasions, l’ancien joueur du PSG a cruellement manqué de réalisme en face des cages.

Sur une merveilleuse ouverture de Bellingham, Mbappé a ensuite reçu le ballon dans la surface à gauche et a croisé sa frappe, mais Greif a encore repoussé sa tentative (70e). Luka Modric a obtenu le ballon à l’entrée de la surface et a enroulé sa frappe. Greif s’en est emparé en deux fois encore (82e). Sur un centre venu de la droite, Carvajal s’est imposé de justesse devant Larin, seul au point de penalty, pour dégager le ballon (83e). Majorque a continué de pousser en fin de rencontre. Sur un bon débordement de Larin, Rüdiger a dégagé le ballon. Muriqi l’a repris et a essayé de le mettre mais Mendy a dégagé sur sa ligne (86e). Sur un très bon contre, Larin a servi Mascarell à l’entrée de la surface qui a tenté une frappe non cadrée (89e). Dans le temps additionnel, Ferland Mendy a commis une énomre faute, synonyme de carton rouge (90e+6). Match nul logique compte tenu de la physionomie de la rencontre (1-1).