Quand Fabinho a rencontré José Mourinho en pyjama

Avant de briller avec l'AS Monaco, Liverpool et le Brésil, Fabinho (28 ans) est passé par le Real Madrid. Même s'il avait surtout évolué avec la réserve, le milieu de terrain brésilien avait été accueilli par l'entraîneur de l'équipe première de l'époque en personne. Un certain José Mourinho. Dans de curieuses circonstances.

«Mon premier jour à Madrid, nous sommes allées à l'hôtel et alors que je dormais, je me réveille parce que quelqu'un frappe à la porte. Je regarde par le judas et je ne pouvais pas y croire. C'était Jorge Mendes (son agent) et José Mourinho ! Moi, j'étais toujours en pyjama, pas du tout prêt à le rencontrer, je ne savais même pas quoi lui dire. Il voulait me souhaiter la bienvenue. J'étais encore un peu timide et je n'avais jamais pensé que je le rencontrerai comme ça», a-t-il raconté à Four Four Two.