Premier League : West Ham s’offre le scalp de Brentford dans un match prolifique

Après trois défaites de rang en championnat, West Ham avait l’obligation de se relancer ce lundi en fermeture de la 26e journée de Premier League. Opposés à leurs voisins de Brentford, les Hammers ont très vite pris l’ascendant grâce à deux buts inscrits coup sur coup par Jarrod Bowen (5e, 7e). La réponse des Bees ne s’est pas fait attendre et Neal Maupay réduisait l’écart à la 13e minute de jeu (2-1).

Et après 50 minutes sans but, ce diable de Bowen s’est offert le triplé pour permettre aux Londoniens de reprendre une avance confortable (3-1, 63e). Emerson Palmieri a ensuite fait parler la poudre pour permettre aux Hammers de parachever leur succès malgré la réduction de l’écart tardive de Yoane Wissa (4-2, 83e). Avec cette victoire ô combien importante, West Ham se hisse à la huitième place. De son côté, Brentford fait une mauvaise opération pour le maintien et est seizième.