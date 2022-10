PL : Nottingham Forest et Aston Villa se neutralisent

Suite et fin de la 10ème journée de Premier League ce lundis soir : Nottingham Forest n'a dû se contenter que du nul contre Aston Villa (1-1), au City Ground. Malgré une nette domination, les joueurs de Steven Gerrard ont manqué de précision dans le dernier geste, se faisant même surprendre par les locaux qui ont ouvert le score dans le sillage d'Emmanuel Dennis sur un service de Morgan Gibbs-White (15e) en première période. Aston Villa a néanmoins su réagir grâce à une frappe de 25 mètres d'Ashley Young quelques minutes plus tard (22e), qui est devenu à 37 ans et 93 jours le deuxième plus vieux buteur des Villans en Premier League. Son coéquipier Ollie Watkins croyait avoir doublé la mise quelques minutes (25e) mais est finalement signalé hors-jeu.

En seconde période, les Villans ont continué d'assoir leur domination par Coutinho (49e) puis Young (52e), mais sans jamais prendre l'avantage malgré six frappes prises dans le second acte. Un manque de réalisme et d'efficacité dans le dernier geste, alors que Forest n'a tenté que deux petits tirs sur cette mi-temps. Au classement, les locaux du soir se détachent de Leicester, désormais seul bon dernier, pour s'installer à la 19ème place. Les Birminghamois pointent à la 16ème position du championnat anglais. Le weekend prochain, les hommes de Steve Cooper se déplaceront au Molineux Stadium pour y jouer Wolverhampton, alors que les Villans défieront, à domicile les Blues de Chelsea.